Los videos más vistos en YouTube de los últimos años

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diario en línea, Digital Trends, publicó en su portal un listado de los diez videos más vistos en YouTube, asegurando que los contenidos infantiles y, sobre todo, los videos musicales, son las categorías más buscadas en YouTube.

Aquí compartimos el listado:

Justin Bieber – Sorry (3.31 mil millones)

Miroshka TV — Learning Colors Multi-Colored Eggs on the Farm (3.56 mil millones)

LooLoo Kids — Johny Johny Yes Papa (3.60 mil millones)

Psy – Gangnam Style (3.71 mil millones)

Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk (3.90 mil millones)

Masha and the Bear – Recipe for Disaster (4.31 mil millones)

4. Wiz Khalifa y Charlie Puth – See You Again (4.65 mil millones)

Ed Sheeran – Shape of You (4.90 mil millones)

Pinkfong – Baby Shark Dance (6.06 mil millones)

Luis Fonsi y Daddy Yankee – Despacito (6.87 mil millones)