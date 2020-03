Los verdaderos trabucazos del 2020

Ese tablazo nos lo disparó hace días un leviatán, manos criminales, fueron sus sicarios quienes sabotearon las elecciones municipales, ese titán del mal, impune de inimaginables e inenarrables fechorías y felonías, tuvo el tupé de intentar substraer los ingresos de toda una mina de oro, ahora tira la gente a la calle, manda turbas a la casa del presidente y promueve disturbios en Haití, incitándolos a que crucen la frontera, sabe Dios con qué propósito.

Ese trabucazo sabotaje ha sido el punto de inflexión de nuestro actual panorama político cambiante 24/7, la crisis actual es su secuela, sin desenlace a la vista.

El festival carnavalesco es de vigilia y agitación permanente, todo un concierto teatral de movilizaciones y cantaletas.

Todo turbio, corrupción impune, vacas sagradas pastan felices, nuestra mayor iniquidad es el esquema de distribución de ingresos, la seguridad ciudadana es famélica, sin embargo la violencia y la delincuencia de cuello blanco y prieto son muy robustas, la voz del clero truena, clamando en el desierto institucional, la invasión haitiana “pacífica” es una situación de hecho, se rumora que negociada en trueque a cambio de impunidad frente al imperio, esa presencia es una amenaza latente a nuestra soberanía.

El PLD se divide, ese es otro trabucazo, sin importarle en daño político, moral, económico y organizacional, ojalá que no retrocedamos al caótico manicomio administrativo del PPH hoy dizque PRM, tal parece que la táctica de Leonel es jugar a la ingobernabilidad, Trujillo fue complacido muerto, Balaguer con garantías de seguridad, pero ese Alí Babá y sus 40 parecen no conformarse con nada, sus ganas de joder a toda la República Dominicana no tienen límites, sus trabucazos han sido la división, el sabotaje y las protestas callejeras.

La guarida del maco del sabotaje a las elecciones municipales salta a la vista, el ímpetu y cantidad de movimientos de sus actores mediáticos no cesa, esos trabucazos pican y se extienden, ese felón merece un escarmiento, es perturbador, ni siquiera nos deja celebrar felices las solemnidades de las fiestas patrias.

La ocupación haitiana no ha terminado y sus huestes tienen que ser expulsadas, los haitianos deben ser repatriados, el sector espontáneo de los jóvenes concentrados en las plazas, henchidos de patriotismo, es loable, glorioso y digno de imitar, hay que oírlos, que no se les ocurra a los tradicionales dirigentes de nuestra cleptocracia ignorarlos, nuestro país no es un edén, pero rompamos el contrato con el odio barato de quienes quieren llevarnos al infierno.

Felizmente el inmenso Danilo, erigido como todo un Pericles del siglo 21, rinde sus cuentas claras, esclarece la tentativa fallida del hurto de los ingresos de la mina de oro, (Tamaño trabucazo), y nuestro San Gonzalo, el constructor, viene a cambiar el odio por amor, su advenimiento es la continuación de la obra democrática del presidente mejor valorado de la región, su estrategia es de progreso y sus objetivos hilvanan con el desarrollo del milenio.

De los muchachos reclamando en las plazas, las sonrisas, el brillo, el relucir de sus atuendos, son la mejor muestra del legado de Danilo, son expresiones de un mejor país, mientras el león derrotado ruge muy feo, es estridente, ruidoso, de señales confusas, esos trabucazos y sabotajes a las elecciones constituyen una traición, nuestra cita es con la patria, que reine la paz.

Por Edgar Marcano

Anuncios

Relacionado