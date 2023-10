Los verdaderos apátridas

Siempre se ha querido circunscribir a los apátridas en función del tema de indocumentados haitianos que por razones de ambas constituciones la dominicana y la haitiana, sencillamente no califican para ser considerados dominicanos.

No entendemos porque se insiste en tocar el tema de la nacionalidad o de ser apátridas a personas que definitivamente por razones claras de ascendencia, tienen una nacionalidad distinta a la dominicana, pero que dada la inexistente y planificada falta de control institucional en Haití, se pretendan endosar sus ciudadanos a la República Dominicana como parte de su solución socio, económica, política estructural.

Recientemente el flamante ministro de educación dijo que en nuestro país los estudiantes haitianos tienen garantizadas su educación. Y no nos cabe la menor duda, de este forjador de apátridas realmente dominicanos que pierden su cupo gracias a su excelsa visión de estado, promoviendo a todas luces una gestión traidora a los sagrados intereses nacionales. Si fue para esto el 4% y para continuar logrando el país un prominente sitial en materia educativa internacional, se deja mucho que desear: como gobierno y como gestión educativa.

Este punto de un nacional extranjero irregular en suelo patrio ser un apátrida, se había discutido tantas veces, que dio origen a la sentencia del tribunal constitucional que ha sido aplaudida por el pueblo dominicano como correcta. Tampoco se entiende como en momentos donde se han recrudecido las relaciones bilaterales, con el show del rio masacre temporada 8, se pretenda tomar por los moños este tema.

Parece ser que no tenemos gobierno en el país que sea capaz de mandar a freir tusas (literalmente) y declarar personas e instituciones no gratas a las miles de ONGs que pululan en nuestro territorio y que atentan contra la soberanía y la paz de los dominicanos. Un decreto, una resolución del congreso nacional, alguna bendita sentencia, debería poner fin a esta tortura a la que es sometida diariamente la Memoria Duartiana y Trinitaria, por estos mercaderes, oportunistas y usurpadores de la paz de la familia dominicana: anatemas infernales todos.

Pero si al final lo que se quiere es una confrontación bélica entre los pueblos se tendrá y como siempre nuestro escudo e himno nacional recordarán: serviles jamás.

Y no importa si los países que ayudan a Haití se conviertan también en nuestros enemigos, coraje no faltará para que los verdaderos dominicanos, algunos en extinción, nueva vez hagan huir a los invasores y saqueadores que pretenden mancillar nuestra soberanía nacional.

No importa como se llamen: Francia, Canadá, Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra, Kenia, Surinam, ONU, OEA, UE y cualquiera de los que se suman al interés de que los problemas creados por Haití, sean resueltos por los dominicanos o con sus recursos. Aquí cabe la frase beisbolera aguilucha: M para ustedes y M pal licey!.

Pero que no se piense ni se pretenda que mudando varios cientos de miles de nacionales haitianos a nuestro suelo patrio, se va a dar con la solución de sus problemas. Por el contrario, a pesar del bulto de las repatriaciones, pues al dia siguiente o el mismo día de madrugada regresan, estas deberían definitivamente ser constantes, masivas y selladas, hasta que la familia dominicana pueda finalmente sentir que no tiene enemigos viviendo en su misma casa.

Ha quedado demostrado recientemente que los dominicanos dormimos con el enemigo dentro, pues los representantes y voceros de ese pueblo, que siempre ha sido tratados como hermanos, han decidido mostrar su verdadera cara de odio frente a la solidaridad y hermandad que ha demostrado con creces siempre el pueblo dominicano, ante la tragedia institucional, humana y política que ha vivido el pueblo haitiano; abusados desde siempre por sus más grandes traidores: los mafiosos empresarios que mantienen en la miseria a millones de seres humanos.

Si la República Dominicana no tiene oficialmente un mandatario que muestre sus gónadas para frenar cualquier interés maldito de defraudar y entregar la nación, seguramente encontrara campesinos, profesionales, estudiantes, intelectuales, religiosos, trinitarios, hisjos de Duarte y Luperón, gente común, que estarán dispuestos a todo y en cualquier terreno, con tal de que se respete la soberanía nacional.

Sin embargo queremos destacar que los principales apátridas lo constituyen una gran parte de reales dominicanos de los cuales nadie habla. No es suficiente el contar con un acta de nacimiento o con un documento de identidad y electoral para ser tratado como un apátrida en suelo dominicano. Y es precisamente el tema que nos interesa tocar.

¿Cuántos dominicanos y dominicanas son excluidos de la vida social y productiva nacional, como consecuencia de no responder a los malditos intereses políticos? ¿Cuántos dominicanos reales son discriminados por la edad, sexo, religión, ideología, discapacidades y sufren penurias diariamente, porque solo existen para pedirles su voto, pero al instante son sustituidos por anillos del poder de la fracasada democracia y sistema de partidos dominicanos?

Y nos queremos presentar como un país modelo en el Caribe y Latinoamérica, pretendiendo ser marca país en todo y de hecho lo somos hasta en el ser prácticamente un narco estado.

Pero no somos capaces de ser realmente inclusivos. Y cuando hablo de ser inclusivos no me refiero a las personas discapacitadas en diversas índoles o a los grupos minoritarios que incluye a los emprendedores de la ideología de género y sus lobbies.; sino que me refiero a cientos de miles de personas que por el hecho de no ser parte del interés político de los siempre depredadores del erario, entonces no gozan de participar de un empleo digno y merecido o de ciertos servicios a los cuales tienen derecho, pues hace rato la dialéctica y cultura política nuestra, los ubica como verdaderos Apatridas dignos de ser mendigos o de recibir algún favor no por derechos merecidos constitucionalmente.

Entonces cuando vemos a los Derechos Humanos exigir el cese de la apatridia con ciudadanos o nacionales de otros países, nos preguntamos: ¿y no sería más noble y honorable, mas soberano, más digno, que termine la exclusión social en la república dominicana, para con los ciudadanos de la república que tienen los mismos derechos y la misma dignidad y a veces hasta competencias más plausibles, pero que no son tomados en cuenta por no ser un compañerito, o un compañetriota, es decir por no apoyar a un bandido de la política?.

Esta es la apatridia más dolorosa. Son solo aquellos capaces de hacer el bulto y participar en mítines, para apoyar a los nuevos depredadores de la cosa pública, los que reciben parte del pastel o el trato distinguido, aunque se trate de un financistas narco o un delincuente reconocido, impune y aun suelto, pero que apoya a un candidato.

Aquí no importan las calidades y los aportes reales que una persona pueda dar a la sociedad dominicana, sino si puede apoyar a los que aspiran o están en el proceso de enriquecerse con el dinero público en el ejercicio del poder.

¿Quiénes son los verdaderos apátridas?, ¿los nacionales de otros países que desean la nacionalidad dominicana?, o ¿los varios millones de verdaderos dominicanos olvidados siempre por nuestras mal llamadas autoridades y que siempre han entendido, que con un pica pollo o una tarjetica de solidaridad todo está resuelto, pero que no reciben los servicios que por derecho tienen?, ¿o aquellos auspiciados por ONGS dirigidas por dominicanos traidores pero que reciben dineros del presupuesto nacional?.

Hace falta definitivamente una posición solida por parte de los buenos y verdaderos dominicanos, para imponer definitivamente el pensamiento Duartiano y hacer valer las letras de nuestro Himno Nacional.

“nuestra nación será libre e independiente o se hunde la isla”, “mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los verdaderos y buenos dominicanos seguirán siendo víctimas de sus maquinaciones”. Juan Pablo Duarte.

Por Julián Padilla