Los vaivenes institucionales del DNI

La reciente designación del abogado Lic. Luis Soto como Director del Departamento Nacional de Investigaciones me motivó a realizar una investigación periodística sobre los orígenes y transformaciones de esta importante institución la cual presento a continuación:

El Departamento Nacional de Investigaciones conocido por sus siglas DNI fue fundado el 20 de marzo del 1964 como la agencia de inteligencia del estado adscrita a la Presidencia de la República de la República, mediante ley 196 promulgada por el Triunvirato que dirigió el país desde el 26 de septiembre del 1963 al 25 de abril del 1965.

Su primer director fue el Sr. Enrique Rafael Valdez Vidaurre designado por el Presidente Interino Hector García Godoy mediante decreto No. 195 de fecha 16 de octubre del 1965, un militar de carrera retirado el cual realizó su gestión hasta el 22 de julio del 1975 como civil, ya que no fue reintegrado ni autorizado a utilizar el uniforme. Valdez Vidaurre fue el responsable de la creación y organización de esta naciente institución con la colaboración y asesoría del Federal Bureau of Investigation FBI de los Estados Unidos.

Valdez Vidaurre fue sustituido del DNI por el General de Brigada E.N. Julio A. Soto Echavarría quien dirigió la institución hasta el final del gobierno del Dr. Joaquin Balaguer en agosto del 1978. Durante su gestión de procedió mediante la ley 857 del 22 de julio 1978 a transformar la institución civil en un organismo militar dependiente de las Fuerzas Armadas Dominicanas. El nuevo gobierno de Don Antonio Guzman Fernandez al asumir el poder designa al General de Brigada E.N. Oscar Padilla Medrano como su nuevo Director.

Antecedentes

Durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, la inteligencia de estado era responsabilidad del Servicio de Inteligencia Militar creado en el 1958 el cual se encargaba a la vez de perseguir y oprimir a los opositores del régimen del dictador. El SIM era dirigido dese su inicio por el temido militar Johnny Abbes García, quien a la muerte de Trujillo en el 1961 fue designado como Consul en Japón para huir del país y abandonando la institución.

De los restos del SIM surgió la Agencia Central de Inteligencia ACI, con la finalidad de organizar en un golpe militar a ejecutarse en la madrugada del 19 de noviembre de 1961, para reafianzar el régimen trujillista. Esta nueva reorganización fue dirigida por Manuel Antonio Pérez Sosa con su asistente yugoslavo Vladimir Cesén un excomandante de la Legión Extranjera Anticomunista que había creado Trujillo para invadir Cuba.

Luego de la existencia efímera de la Agencia Central de Inteligencia ACI, el Consejo de Estado presidido por Joaquín Balaguer crea el 15 enero de 1962, la Dirección General de Seguridad (DGS), la cual estuvo vigente hasta que fue creado el DNI.

El señor Enrique Rafael Valdez Vidaurre, primer director del DNI, estableciendo el acuerdo de cooperación con Edgar J. Hoover, director del FBI.