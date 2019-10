Los Twins ejercerán opción del dominicano Nelson Cruz para 2020

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- Los Twins van a ejercer la opción del bateador designado dominicano Nelson Cruz para la temporada que viene, de acuerdo con un reporte de Jon Heyman de MLB Network la mañana del miércoles.

El equipo no ha confirmado el movimiento.

Cruz, que bateó .311/.392/.639 con 41 jonrones esta temporada, dijo recientemente que quería que el club eligiera la opción de US$20 millones para el 2020.

Twins are picking up Nelson Cruz’s $12M option for 2020. No surprise there.

