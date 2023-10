Los tres escenarios

Una cosa es lo que quisiéramos creer o lo que deberíamos creer y otra cosa es la que en el fondo es.

Dice la Biblia que el corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas y, por otro lado, maldito el hombre que cree en el hombre.

De ahí la importancia de la existencia de institucionalidad y que existan funcionarios que tengan principios, valores, los modelen e influyan positivamente en el personal que dirigen, para que los mismos internalicen y exhiban los paradigmas de las buenas práctica en el accionar público.

Pero en nuestro país la escasa institucionalidad es deprimente y esta se deprime cada día más con el aleteo de las aves de paso, que se creen propietarias de una nueva parcela y del erario. Hasta que al pasar algunos años o meses son sustituidos y muchos de ellos, con calidades para ser sometidos a la justicia por corruptos y delincuentes.

Pero lo que motiva estas líneas no es la corrupción que ya es parte de la cultura dominicana, tanto de viejos como de jóvenes, sino la existencia de tres posibles escenarios en función del pensamiento y de los compromisos reales del actual gobierno, con los intereses supranacionales y que se contraponen a la salud de la república.

Hay tanta manipulación y se conjugan tantos intereses que se desvirtúa todo y lo que debiera ser un ejercicio bello, loable, fiable , retador y cautivante de compromiso total con la soberanía, dada la idea de un pacto a instancia del gobierno, se convierte en sumar mas desconfianza colectiva y en alejar a muchos dominicanos y sobre todo a la oposición política, que sabe pelear con las mismas armas de la mentira, el engaño y la manipulación y que no se van a sumar para dar méritos a un presidente que desea reelegirse.

Fíjense ustedes si teníamos razón cuando calificamos hace varios meses al referirnos a la reelección presidencial como una maldición: La Maldición de la Ñoña.

Yo escuchaba a extintos líderes políticos del PRD/PRM estar en contra tajantemente de la reelección presidencial, lideres respetados y queridos por el pueblo dominicano y las bases de sus partidos, pero al pasar de los años, veo que, aunque algunos cambian por conveniencia personal (estar en el poder ahora), de repente esos extintos lideres posiblemente hubieran mantenido su postura de principios sobre este tema en particular.

No tengo la menor duda, no existe nada más dañino para el país que la posibilidad de la reelección presidencial y de cualquier otra posición electiva.

Es que la reelección llena la mente de la lujuria por el enriquecimiento y el endeudamiento y crece la maldad, las manipulaciones y los planes maquiavélicos, sin importar que con esto se le haga daño a la nación. Pues lo que importa es permanece en el poder no importa lo que haya que hacer para lograrlo: engañar, mentir, robar, recibir dinero sucio, endeudar el país, traicionar a los compañeros, traicionar al pueblo y traicionar lo mas sagrado que es la soberanía e independencia nacional.

Ese pragmatismo de la política local hace tiempo que ha desbordado los límites de la moral, la ética y a creado dirigentes políticos que son luego funcionarios inescrupulosos y corruptos. En esto no se queda algún dirigente político de cualquier partido político y sus cúpulas y por lo tanto, la desconfianza generalizada hacia los políticos los toca a todos.

Luego, las contadas excepciones de soñadores que llegan al estado e intentan influir con la moral y la ética para un desempeño organizacional transparente y correcto, estos son separados rápidamente de las actividades gubernamentales importantes, pues se convierten en un peligro hacia los demás, que siguen con la meta de hacerse ricos (igual que los que estaban antes) con el dinero del pueblo.

Pero dijimos que no profundizaríamos en el tema corrupción-impunidad, sino que la idea de estas líneas era precisamente abordar la desconfianza y el descredito ganados por los políticos gobernantes y de oposición, en momentos donde los riesgos que corre la nación pueden tener categoría existencial.

Se ha hablado un montón de veces de la fábula del lobo, recuerden el cuento: ahí viene el lobo y era mentira. Siempre ha sido para buscar votos cogiendo al pueblo de pendejo y al final, cero representaciones en el congreso o en los ayuntamientos.

Y cada cuatro años, lo mismo, viene el lobo, viene el lobo y como ya nadie creía, había que lograr hacerlo más creíble (una estrategia fríamente calculada, planificada y financiada) y de esta manera capitalizar el sentimiento popular y como resultado lograr un mayor caudal de votos. De ahí la explicación de la crisis agrandada con el pueblo haitiano. Pero como debe ser creíble todavía la campaña aportara sus muertos y hasta sus mártires.

Claro un plan maquiavélico, irresponsable y de abuso hacia el pueblo dominicano, pero no importa, el pragmatismo no tiene nada que ver con principios y valores y todo es posible en política, no importa el precio, lo importantes es no dejar el poder.

Y la contra partida de no dejar el poder antes la potencialidad de venta de soberanía es enorme, por aquello de la declara incondicionalidad con la ONU por parte el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Es que las elecciones ya son en febrero y luego en mayo, una pregunta tonta mi querido Watson: ¿porque este tema no se tocó como se toca hoy hace tres años?

Es que no era el momento político para eso. Ahora como el problema es mas creíble y parece en serio que puede venir el lobo entonces tenemos tres escenarios y es el tema que venimos proponiendo con el titular de estas líneas.

El primer escenario implica que es cierto, que puede venir el lobo y que el problema no tiene nada que ver con la intención reeleccionista y que realmente hay que tomar decisiones que pueden implicar la necesidad de actuación de nuestro ejército y que todos los dominicanos sin importar banderías políticas estén conscientes y prestos para defender, en caso de ser necesario, sino al país al menos a sus familias.

Este escenario es el más llamativo y al mismo tiempo peligroso, doblemente peligroso, por la pérdida de autoridad y la falta de credibilidad de la gran mayoría de los funcionarios del actual gobierno sin dejar afuera y es lamentable, al comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Doblemente peligroso, porque si el lobo realmente viene y no confiamos, entonces racionalizamos un hecho que podría ser fundamental para la sobrevivencia de mucha gente en el país.

El otro escenario es más oscuro, pero es lo que más se parece al criterio ya conocido y vomitado por muchos: más de lo mismo. Y como es más de lo mismo, la gente no hace caso y al final, todo se queda en debates, discusiones y 3 votos más al final del camino que no representan un solo diputado o senador. Pero si el lobo viene, nos pueden agarrar friendo batatas.

La pregunta clave seria apoyándonos nuevamente en las escrituras. ¿Si es maldito el hombre que cree en el hombre?, ¿Si el corazón del hombre es perverso y retorcido?, ¿Si se ha mentido tanto durante estos tres años y meses de gobierno?, ¿de que parte de los testículos se podría sacar el coraje para creer y dar un voto de confianza, a personas que han mostrado ser mentirosos enfermizos y manipuladores profesionales con su comunicación estratégica?

El escenario ideal sería, que contando con un gobierno confiable y que respeta al pueblo dominicano, con funcionarios incapaces de prostituirse y defraudar al Estado o traicionar por dinero nuestra soberanía (cosa que no se sabe), entonces, por contar con un gobierno y funcionarios así, tener fe ciega en que las iniciativas que hará el gobierno dominicano, buscarán en todo momento defender el interés nacional y en el momento en que tenga que ceder en algo, entonces, buscar la consulta popular mediante un Referéndum y lograr una posición que no pueden definir las cupulas políticas partidarias, pues estas son comprables y traicioneros, pero no son comprables 12 millones de dominicanos.

La situación institucional que tenemos como país es deplorable y esto impacta a todos los funcionarios públicos, sobre todo a los ministros, viceministros, directores y sub directores.

Pero también a los cuerpos castrenses, quienes han demostrado un montón veces que un porcentaje de sus miembros, son parte del crimen organizado y se han beneficiado del narcotráfico y de todos los malos negocios, contrabandos y el paso de cientos de miles de indocumentados por la frontera. Son actores fundamentales, beneficiarios y responsables de todos los negocios ilícitos en la frontera y de la invasión pacífica que por décadas se ha mantenido hacia el territorio dominicano de nacionales haitianos.

En ustedes tampoco se puede creer y esto es algo doloroso y que mueve a preocupación, pues es algo que el enemigo conoce al dedillo y sabrá como sacarle partido.

No solo se da la división en el pensamiento estratégico militar, sino que no existe la duda: existen caminos distintos para conducir el barco de la nación, pero solo uno preserva su soberanía e independencia y es respetar y no negociar a ningún precio, los ideales de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón.

Lamentablemente no descansa ni en los funcionarios, ni en el gobierno ni en las fuerzas armadas, el verdadero resguardo y protección de la nación. Da pena decirlo, pero eso estaría por verse.

Aunque esa protección de nuestra soberanía e independencia, si descansa en el corazón de la gran mayoría de los dominicanos, que, aunque no confían en los políticos, ni en los funcionarios, no están dispuestos a ceder un centímetro de nuestro territorio ni de nuestros recursos naturales, a intereses contrarios a la salud de la República.

Por Julián Padilla