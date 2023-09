Los Trail Blazers le entra prisa con pedido de cambio de Damian Lillard

EL NUEVO DIARIO, PORTLAND.- Toda paciencia tiene un límite, y la de Portland, quizás alimentada por el propio Damian Lillard, se está agotando. Hace semanas –casi diríamos días–, los Blazers parecían dispuestos a esperar la mejor oferta por su estrella, incluso si ello suponía que se debiese presentar al training camp con el equipo, algo que el jugador estaba dispuesto a hacer. Pues bien, tal contexto ha cambiado por completo.

A la vez que se empieza a rumorear con que otras franquicias como los Bulls han entrado en la puja por el All-Star, en dirección contraria la información es que la organización de Oregon ha puesto la maquinaria a toda potencia para dejar cerrada la salida de Lillard antes del training camp; informa Brian Windhorst de ESPN.

Según la información del mencionado periodista, por ahora no se conocen con exactitud las ofertas, pero hay certezas de que Portland está intentando resolver el asunto antes de que comience la pretemporada (2 de octubre). En cuanto a la actitud de Lillard en caso de que no se diese un traspaso, señala que ve imposible que este no se presente con el equipo o que pida no jugar.

Lo cierto es que todo se ha ido acelerando desde que recientemente fue el base quien de viva voz reiteró su deseo de marcharse. Puede que además de hacer eso de manera pública, paralelamente haya hablado con el equipo para hacerles ver que no quiere un traspaso a mitad de temporada, sino ya.

En cuanto a la información que llega desde Florida –recordemos que Miami es el destino predilecto de Lillard–, Barry Jackson de Miami Herald afirma que allí también conocen la predisposición de los Blazers a cerrar este capítulo cuanto antes, pero que en cualquier caso solo lo harán si obtienen a cambio lo que buscan.

Ya sea más o menos inminente el movimiento, lo que parece claro es que ambas partes (Portland y Lillard) se han puesto de acuerdo para no eternizar el asunto. Puede que no consigan un intercambio en breve y que finalmente tengan que esperar, pero no será porque no hayan intentado lo contrario. El jugador, como es lógico, debe entender que cuanto antes llegue a su nuevo equipo, más opciones hay de que todo encaje como desea.