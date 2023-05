Los trabajadores asalariados y las clases populares merecen un mundo mejor

¿Por qué titulamos este articulo así? Sencillamente porque son tantas las humillaciones que sufren los trabajadores asalariados y otras capas y clases populares, siendo suficientes a quien tiene una sensibilidad social para hartarse de tantas injusticias, mientras observamos el agotamiento de las posibilidades de la existencia de la vida en nuestro planeta azul. Todo se debe a la rapacidad del gran capital, pero sobre todo del capital financiero en general; se debe a la voracidad de la gran burguesía que quiere engullirse toda la riqueza que el trabajador asalariado (el proletario) crea con su trabajo. De Pobre Mente, no pobremente como dice en la canción Dominique la monja católica de nacionalidad belga cuyo nombre es Jeanne-Paule Marie Deckers, pueden ser calificados algunos intelectuales que quieren subestimar el real papel del trabajo manual como general de trabajo en la generación de la producción y creación de riquezas.

Ese es el caso de un ex presidente de la República que, habiendo construido un liderazgo basado en su capacidad racional, brilla por su adhesión al neoliberalismo. ¿Qué época la que vivimos? Tan diferente a las épocas que vivimos en los setenta, pero sobre todo la que vivieron muchos jóvenes en los 60, pero incluso en 1970 en el umbral de la década de los 70 (cuando en Chile eligieron al Presidente Allende) había tanta sensibilidad social y solidaridad. La revolución tecnológica, coronada por la telefonía sin hilo y el internet, aunque estaba apareciendo lentamente con la televisión por cable y el control remoto, pero todavía no nos podía alienar tanto sin el uso abusivo de la red y los inalámbricos que aún no disponíamos de ellos. Se conocieron después de mediados de los 80, cuando ya muchos países habían negociado con el Fondo Monetario Internacional y habían aplicado sus crueles e infaustas medidas.

Esos intelectuales son los mismos que hoy tanto se entretienen hablando del progreso en la tecnología, aunque nadie puede negar que es una realidad pero no hay que sobredimensionar, lo de la inteligencia artificial. Nadie se crea que con el desarrollo de la robótica se pueden sustituir todas labores que el ser humano realiza, como tampoco de que con un cerebro artificial se pueden hacer cosas que el cerebro humano no puede hacer. Nuestro ex jefe de Estado, Leonel Antonio Fernández Reyna, cuando ya era presidente de la República llegó a decir que los tres factores que intervienen en la producción: Tierra, trabajo y capital habían perdido la relevancia que otrora tenían, ya que el factor conocimiento había pasado a ser el factor más relevante en la producción de riquezas o bienes. Es decir, hay quienes pretenden colocar el factor conocimiento como si fuera no sólo como un factor de producción, si no el más relevante. Ese es un sofisma, pero con él se pierde la objetividad en el conocimiento de la realidad objetiva.

Hoy, luego de pasar el primer lustro de la década de 1980, en la era neoliberal que vivimos cualquiera dice esto acerca del factor conocimiento y encuentra quien lo acepte, pero en los 70 y en los inicios de los 80 era un ridículo el que hiciera semejantes asertos. Nadie que esté en su sano juicio se puede creer que el desarrollo de la tecnología informática y de la electrónica podrán reemplazar todo tipo de trabajo que el ser humano (hombre o mujer) realiza con su esfuerzo muscular, porque es un absurdo. Sin el trabajo muscular, o mejor dicho, prescindiendo del trabajo muscular, no se podrán crear las riquezas, porque para trasformar la naturaleza algún esfuerzo muscular habrá que hacer.

En la producción de los artefactos o aparatos de la más sofisticada de las tecnologías de algún esfuerzo muscular se requiere o se habrá necesitado para producirlo; esa es una realidad tan clara, como la de que el sol sale todos los días por El Levante. Además, ese esfuerzo muscular para la producción es más importante que el esfuerzo intelectual que se hace en ciencia aplicada; el conocimiento de ciencia aplicada una vez que se obtiene y se le da uso se objetiva en el uso de la maquinaria, pero esta no podrá fabricarse con un robot antes en la fabricación de este no hubo esfuerzo muscular invertido. Si seguimos pensando de ese modo, estaremos dando pábulo a que los jóvenes que van a las universidades piensen en los derechos de patentes y no en el bienestar colectivo; piensen no en servirle a su país, si no en convertirse en grandes ricos y sobre todos tratar de irse a playas extranjeras; algunas universidades privadas están estimulando mucho las fugas de cerebros.

No es lo que Peter Drucker haya escrito lo que es la realidad, la realidad es que el trabajo muscular crea riquezas trasformando la naturaleza al producir los bienes que satisfacen necesidades humanas, o bien, el trabajo que se realiza al apañar los objetos que se ofertan en el mercado, para contribuir a la realización de la venta del objeto producido y así se contribuye realizar la plusvalía convirtiendo el objeto en mercancía. Este lunes primero de mayo fue el día del trabajador, el que vende su fuerza de trabajo por un salario. La fuerza de trabajo es la energía que el trabajador consume en el proceso de trabajo al usar sus músculos para realizar un trabajo, para el cual ha sido contratado y recibe un salario, o sea, un pago o estipendio.

Un economista del trabajo como Paul Singer, en su obra: Economía Política del Trabajo, ha establecido una clasificación de los limites en el valor de la fuerza de trabajo: Limite Mínimo del Valor de la Fuerza de Trabajo y Limite Máximo del Valor de la Fuerza de Trabajo. El Límite Mínimo indica que por debajo de ese valor la Fuerza de Trabajo con el salario devengado no pueden reproducirse físicamente el trabajador y su familia. Es decir, no pueden reproducirse y reponer las energías físicas gastadas en proceso de trabajo y reproducirse procreando la familia; en cambio, el Límite Máximo indica de este límite hacia arriba el valor de la Fuerza de Trabajo, además de la reposición de sus energías y de la reproducción con la procreación, permite aumentar el nivel de vida del trabajador y su familia.

En el sistema capitalista, el trabajador asalariado (el proletario) en una parte del tiempo del trabajo produce riquezas con el producto de su trabajo que no están incluidas en su salario, esa parte del valor creado con su trabajo es la plusvalía o la ganancia que se apropia el burgués o capitalista. En el mundo capitalista desarrollado, aun después de los avances en la postrimería del siglo XIX de la Revolución Industrial y con la valoración del tiempo del tiempo libre y/o del tiempo de ocio con el renacimiento de las olimpiadas por los esfuerzos del Barón de Coubertine, la superexplotación de la fuerza de trabajo era realidad en algunos centros de trabajo. Largas jornadas de trabajo realizaban los trabajadores en países como Estados Unidos. Ejemplo de ello, por lo que celebramos 1ero. de Mayo como día del trabajo, fue lo ocurrido en la fábrica de maquinarias agrícolas Cyrus McCormick en Chicago el primero de mayo de 1886. La fábrica tenía el mismo nombre del inventor de maquinarias, quien sería el propietario de la empresa. Hubo una huelga por la reducción de la jornada a 8 horas diarias, las jornadas de trabajo llegaban hasta 18 horas algunas veces. Fueron apresados 31 trabajadores, 8 fueron condenados: uno de ellos a 15 años de trabajos forzados, 2 a la cadena perpetua y 5 fueron ahorcados. Como se puede notar había superexplotación y con ella extracción de una plusvalía absoluta.

Esto se dio también los puertos en pleno siglo XX y llovían las huelgas portuarias; la superexplotacion de la fuerza de trabajo que se daba en la Era de Trujillo en el puerto de Santo Domingo y se daba después dela caída de la tiranía trujillista, pero durante esta no se producían huelgas y muchos trabajadores morían tuberculosos por el trabajo agotador. A la caída de Trujillo, uno de los sindicatos que más luchaba por los intereses de los trabajadores fue el sindicato POASI, al igual que el Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romana, los cuales después del golpe de Estado a Juan Bosch convocaron a un exitoso Congreso Nacional de Sindicatos pocos días antes de la Guerra de Abril en 1965; ya el año anterior se había producido una huelga a brazos caídos el 4 de mayo de 1964 trabajadores del puerto, convocada por obreros de POASI, la cual era en solidaridad con el Sindicato Nacional de Estibadores que reclamaban los fondos retenidos del Seguro Social. Esa huelga, pese a que nada más fue la ciudad de Santo Domingo, pondría a temblar al Triunvirato y sacudiría sus cimientos, ya que fueron apresados 1,000 dominicanos por motivo y hubo un muerto. En ese mismo año se produjo la explosión del polvorín de Villa Duarte. Los salarios estaban muy deprimidos durante el Triunvirato, Bosch había buscado mejorar la condición de vida de los trabajadores con la rebaja de precios y a los portuarios le subió la tarifa.

El salario en las empresas privadas es el pago le hace el burgués al trabajador, lo que se supone que es para que el trabajador reponga energías consumidas, durante el trabajo y para reproducirse como fuerza productiva humana (fuerza de trabajo), al engendrar hijos forjando la unión familiar con una consorte. Casi nunca el salario que se le paga, en la mayoría de los países, le permite reproducirse. La explotación del trabajo de la mujer, cobrando esta casi siempre un salario inferior al hombre por el mismo tipo de trabajo, así como la explotación del trabajo infantil, pagando a los niños salarios muy bajos, han sido el complemento para poderse reproducir el proletario (trabajador asalariado) procreando una familia con muchas precariedades y en condiciones infrahumanas casi siempre.

La palabra salario deriva de sal, ya que esta se usó como medio de pago (dinero), por primera vez en Abisinia hoy Etiopia, porque la sal conservaba a muchos víveres o productos alimenticios con el pescado.

A principios del siglo XIX, después de varias décadas de haberse iniciado en la postrimería del siglo XIX en Inglaterra la Revolución Industrial más emblemática con la invención de la máquina de vapor por James Watt, los trabajadores asalariados de las industrias eran superexplotados devengando salarios tan bajos que no permitían reponer sus energías y reproducirse; cobraban salarios por debajo del Límite Mínimo; en países como Francia, las mujeres de los trabajadores iban a implorar a las casas de los burgueses a que le dieron un mendrugo de pan o un poco de pan para mitigar el hambre de ellas y sus familiares. Podemos llamarle capitalismo flexible al capitalismo actual, al que existe en casi todo el mundo, en el sentido de que es flexible para la burguesía, para la movilidad de sus capitales, pero es inexorable y severo para el trabajador asalariado. A ese capitalismo podemos llamarle capitalismo salvaje o capitalismo neoliberal. A la época en que vivimos, desde mediados de los 80 del siglo XX, podemos de la modernidad líquida, entendiendo que lo líquido por lo variable o lo inestable. Así la ha denominado Zygmung Bauman. La que se vivió antes de los 80 del siglo pasado sería la época de la modernidad sólida. Lo sólido es lo estable; curiosidad, en la época actual, la de la modernidad líquida, la inestabilidad en los empleos en las empresas la sufre en grado sumo el trabajador, después de tantos años y el capitalismo amenaza con destruir el planeta.

Si nos permitieran escoger es casi seguro que optaríamos por la modernidad sólida y no la modernidad líquida. El modelo neoliberal se ha hecho dominante en la época actual en las esferas de la economía y de la política. Ese modelo, al afectar a la política y a la economía, implicando la ruptura con una tradición puesta en práctica por décadas en el ejercicio de la economía y de la política, ha implicado un cambio en la sociedad de lo estable a lo inestable. La sociedad pasó de la modernidad sólida a la modernidad líquida. Quien mejor pone en evidencia los cambios que se dan desde mediados de los 80 del siglo XX en la sociedad, los cuales afectan tanto a una diversidad de sectores y sujetos sociales de diferentes clases sociales, excepto a la gran burguesía, pero que afectan tanto a la clase proletaria (trabajadores asalariados de empresas privadas), trabajadores rurales y a los chiriperos, es el filósofo social uruguayo Eduardo Galeano en su obra: Patas Arriba: La Escuela del Mundo al Revés. Si no nos forjamos conciencia social y ecológica de las amenazas que vive el mundo, si no destruimos la hegemonía de la gran propiedad, la vida colapsara. No se trata de caer en el igualitarismo, si no acabar con las grandes desigualdades.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado