Los Titanes con buen arranque en torneo béisbol doble A del DN

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los Titanes de Villa Francisca ganaron sus tres compromisos de fin de semana correspondiente al Torneo de Béisbol Doble A del Distrito Nacional, dedicado al comunicador Alberto Rodríguez, director del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), en distintos estadios.

En la jornada que quedaron invicto con récord de 3-0, los pupilos de Cristian Pimentel y Omar de los Santos (Uva Uva), dirigido por Homero Lajara, y cuenta con el respaldo de la empresa Seabord “energía limpia” , ganaron sus dos últimos partidos a UNAPEC por blanqueadas 11-0 (nocaut) y 5-0, respectivamente.

Los lanzadores Marco Pol y el cubano Kenny Soto se acreditaron las victorias, mientras que Domingo Gómez y Oscar Ramón fueron los derrotados. Previo a esa doble cartelera, los Titanes venían de vencer a la Academia Second Chance, actuales campeones del evento, con pizarra de 5-2. En la ocasión contaron con cuatro episodios sin hit del lanzador José Almonte.

Randy Bravo, con dos cuadrangulares y cinco vueltas empujadas encabezó el ataque ganador. Ramón Grullón aportó jonrón y tres producidas, con tres inatrapables. Además contaron con los bates de Leony Vásquez, Anderson Padilla, Julián Gratini, Junior Eraso y Julián Grullón.

Dream Big y Haina dividen

En otros encuentros de fin de semana, los equipos de Dream Big y Haina dividieron honores. Los haineros ganaron el primero 3-2. José Reynoso se anotó la victoria y Ezequiel Green la derrota. Dream Big ganó el segundo 5-2. Banex de la Rosa fue el ganador y Cristian Lima el derrotado.

Por Haina se destacaron a la ofensiva Eliot Mateo, Anthony Lugo y Modesto Martínez despacharon jonrones. Yoandy Javier, Robert Martínez y Robinson Vargas con dos inatrapables cada uno. Por Dream Big, Daniel Jiménez pegó dos vuelacercas. Joseph Gutiérrez también la botó.Gregory González, Alexander Serra y Bryan Ozuna ligaron indiscutibles.

Villanos y Second Chance dividen

En otros encuentros de la justa organizada por la Asociación de Béisbol del Distrito Nacional (Abedina), preside Julián de León, los Villanos de Papiro All Star y Second Chane dividieron honores. Los Villanos ganaron el primer choque 4-3 y Second Chance el segundo 6-5.

José Acosta se anotó la victoria en el primer choque y Jear Contreras la derrota. En el segundo, Gabriel Baldera fue el ganador y Samuel Pie (Los Villanos) el derrotado.

Por los Villanos, Héctor Salas despachó un cuadrangular y Elieser Montero pegó tres hits. Por Second Chance, Juan Pie, Waldo Encarnación, Ransel Pérez, Cristopher Bonilla y Breilyn Peña conectaron tubeyes y sencillos.

