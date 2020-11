Los Timberwolves tantean la disponibilidad de Devin Booker

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- En un intento de juntar a Devin Booker con Karl-Anthony Towns y D’Angelo Russell, los Minnesota Timberwolves han tanteado la posibilidad de buscar un traspaso con los Suns, según informa Shams Charania, de The Athletic. No obstante, el propio periodista señala que de momento Phoenix no ha dado ninguna indicación de que el escolta esté disponible, por lo que esta operación se antoja prácticamente imposible ahora mismo.

Con todo, la situación de Booker ha sido un tema recurrente en los últimos días. Recientemente, el periodista Ryen Russillo afirmaba en el podcast de Bill Simmons que el hecho de que Devin quería salir de Phoenix era “el secreto peor guardado de la NBA”. Sin embargo, esto fue inmediatamente desmentido por John Gambadoro, de Arizona Sports, quien fue tajante al respecto: “Esto es completamente falso. Booker está contento en Phoenix y en ningún momento le ha dicho a nadie que tenga intención de marcharse. Ignorad esta basura”.

Sea cierto o no que el escolta está interesado en salir, lo que sí parece seguro es que en Minnesota estarían dispuestos a cualquier cosa por hacerse con sus servicios. Su amistad con Towns y Russell parece el gran aliciente de los de Mineápolis para tratar de atraerle, pero dado que Booker firmó en 2018 una extensión hasta 2024 serían los Suns quienes tendrían la última palabra.

Charania señala también que los de Arizona están deseando arrancar la nueva temporada, pues su sensacional rendimiento en la burbuja de Orlando, de la que se marcharon invictos, ha generado ilusión de cara a futuro. Sería por tanto muy extraño desprenderse de Booker ahora, pero si estas expectativas acaban por no cumplirse podría no pasar demasiado hasta que el jugador se canse. Al fin y al cabo, Devin despidió la temporada afirmando que esta era la última ocasión en la que iba a quedarse sin jugar playoffs. ¿Y si era esto una indirecta a los Suns?