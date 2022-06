Los Suns sufrieron un brote de COVID-19 durante las semifinales de conferencia en la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DALLAS.- Según reportan Sam Amick y Joe Vardon para The Athletic, los Phoenix Suns estuvieron afectados por un brote de COVID-19 durante los últimos partidos de la serie ante los Dallas Mavericks. El reportaje revela hasta seis positivos en la franja de tiempo aproximada entre los partidos 6 y 7. De estos, solo se conoce con seguridad el del asistente Bryan Gates, ya que el resto no han sido reportados por la liga, la franquicia o el individuo afectado. Solo una de las seis personas era un jugador, quien dio positivo el día después del partido final. A causa de esto el equipo no pudo organizar encuentros presenciales de final de temporada, quedando estos reducidos a reuniones virtuales.

La polémica que plantea es que los Suns no habrían puesto las medidas suficientes para frenar la propagación del brote. Una fuente cercana a los Suns que prefiere no desvelar su identidad ha dicho que «está claro que nadie quería decir nada». En el otro lado, el entorno de los Mavericks comenzó a incubar su preocupación con el tema incluso en las horas previas al quinto encuentro. «Estaba en la cabeza de todo el mundo» dice otra fuente anónima implicada.

De momento la NBA no ha entrado a evaluar la actuación de los Suns, aunque no parece que lo vayan a hacer. A esas alturas ya no era obligatorio presentar test negativos diarios. Estos solo cobrarían importancia en caso de aparición de síntomas. Por lo que es gestión de Phoenix discernir si es necesario redoblar o no la atención. La liga podría entrar a investigar a posteriori un caso como este, pero las palabras de Adam Silver hacen pensar que esta no es una opción. Preguntado por este mismo caso el comisionado hablaba en términos comparativos con la gripe. «En casos de gripe es cosa del empleado y la franquicia decidir si está preparado para hacer o no su trabajo. Esto [decidir si se puede jugar siendo positivo en COVID-19] va más allá de la NBA».

Relacionado