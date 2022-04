(VIDEO) Los Spurs dejan a los Lakers con muy pocas opciones de ‘play-in’

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EE.UU.- Los San Antonio Spurs ganaron este domingo a los Portland Trail Blazers (92-113) y redujeron aún más las escasas opciones de Los Angeles Lakers para colarse en el ‘play-in’ de la Conferencia Oeste.

A diferencia de los angelinos, un equipo en ruinas y que suma seis derrotas seguidas, los Spurs de Gregg Popovich han encarado el desenlace de la temporada regular con muy buenas sensaciones y llevan seis victorias en sus últimos siete encuentros.

Los Spurs cerraron con un nuevo triunfo su doble enfrentamiento con los Blazers, que no se juegan nada y a los que ya derrotaron el viernes (111-130).

Keldon Johnson is growing by leaps and bounds. He was the steal of the 2019 draft. He’s gonna be a very special player that Spurs fans will remember for a very long time! pic.twitter.com/lc5P1t2b3d

