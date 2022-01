Los Sixers buscan incluir a Tobias Harris en el traspaso de Ben Simmons

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Cuando parecía que lo habíamos escuchado sobre el traspaso de Ben Simmons, las últimas informaciones apuntan a que los Sixers estarían buscando incluir a Tobias Harris en su salida. Al menos así lo asegura Brian Windhorst en su último podcast para ESPN, en el cual incluso él se ve sorprendido. Esta operación liberaría 72 millones de dólares en salarios de cara a este y el próximo año. Aunque tendrían que recibir al menos 56 millones de dólares en el intercambio.

La intención de mover a Tobias se podría explicar por su bajón de rendimiento, pero seguramente vaya muchos más allá. Según Windhorst, Daryl Morey tiene esperanzas de optar a James Harden este mismo verano. El actual base de los Nets decidió no renovar y su preocupante temporada ha estancado las negociaciones con la gerencia que dirige Sean Marks. Lo cual allana el camino de unos Sixers que solo podrían absorber un contrato como el de Harden con un traspaso como este.

Otra de las consecuencias directas de la salida de Harris sería el reciente interés por John Collins que The Athletic sacó a la luz ayer mismo. Tobias es el ala-pívot de los Sixers, y no resulta fácil imaginarle conviviendo con Collins. Sea como fuere, estas informaciones le dan una vida al caso Simmons que no tenía desde hace meses. Puede que Morey no tenga tanta paciencia como proclama él mismo. Sobre todo cuando Joel Embiid aprieta las tuercas a ritmo de exhibición diaria.

