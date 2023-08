(VIDEO) Los Rojos asaltan la División Central guiados por Elly de la Cruz en el Dodger Stadium

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EEUU.- El dominicano Elly De La Cruz fue fundamental en el triunfo de este domingo de los Rojos de Cincinnati en su visita al Dodger Stadium, resultado que los condujo al primer puesto de la División Central de la Liga Nacional de la MLB, gracias también a la barrida sufrida por los Cerveceros de Milwaukee en Atlanta.

DODGERS 0-9 ROJOS

Los Rojos de Cincinnati blanquearon a los Dodgers en Los Ángeles con una actuación brillante de Graham Ashcraft desde el montículo, complementado por Derek Las y el mexicano Daniel Duarte. Entre todos ellos permitieron tan solo seis golpeos y ninguna carrera.

Elly De La Cruz fue fundamental para el triunfo con un jonrón en la segunda y se convirtió además en el tercer pelotero de los Rojos que desde el año 1900 enlaza tres partidos con al menos cuatro hits a la edad de 21 años o menos.

Elly De La Cruz homers in 4-hit Finale vs. Dodgers

Bet on your favourite sports and games at Winzir licensed by PAGCOR, you may register using this promo code "ZOEWIN" or referral link: https://t.co/sdmNdqFu6t

Video Credit: MLB#winzir #WinFromWithin #baseball pic.twitter.com/LMYjqIztuj

— Winzir Sportsbook Unofficial (@UWinzir) July 31, 2023