Los Rockets firman a Willie Cauley-Stein

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- Los Houston Rockets han firmado un contrato de un año a Willie Cauley-Stein, de acuerdo con el periodista de The Athletic, Shams Charania. Los términos del acuerdo aún no han sido desvelados pero Charania sugiere que el interior competirá en el training camp por un puesto final en la plantilla de Texas, por lo que su continuidad no está garantizada.

Cauley-Steien, quien cumplirá 29 años la próxima semana, disputó un total de veinte partidos el pasado curso, repartidos entre Dallas Mavericks y Philadelphia 76ers. En ellos, sus promedios se limitaron a apenas 1,7 puntos, 2,0 rebotes y 9,2 minutos.

Actualmente, los Rockets cuentan con 17 jugadores bajo contrato garantizado, por lo que una hipotética presencia de Cauley-Stein en el roster definitivo dependerá de la rescisión o el traspaso de otros jugadores del equipo. Así, la competencia de Cauley-Stein se encontrará en Boban Marjanovic, Marquese Chriss y Bruno Fernando.

Relacionado