Los rivales ven a Dominicana con respeto, pero sin miedo

EL NUEVO DIARIO, MIAMI .- Un trabuco, un Dream Team, en palabras del gerente general y bateador designado Nelson Cruz. Una selección que consideraría un fracaso cualquier cosa que no sea no ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2023, como dijo esta semana el propio manager Rodney Linares. El gran favorito junto a Japón y EE.UU. para coronarse.

Con un roster liderado por cañoneros del calibre de Juan José Soto, Manny Machado, Rafael Devers, el Novato del Año de la Liga Americana Julio Rodríguez y el JMV de la Serie Mundial, Jeremy Peña, más un staff de pitcheo que incluye al vigente Cy Young de la Liga Nacional, Sandy Alcántara, Cristian Javier y un grupo de relevistas donde sobran brazos que tiran fuego, es difícil no ver a República Dominicana – que ganó el torneo en la edición del 2013- como uno de los grandes candidatos.

Pero a pocas horas de que los quisqueyanos comiencen su camino en el Grupo D en el loanDepot Park de Miami la noche del sábado contra Venezuela (7pm ET), desde el propio clubhouse del combinado que dirige Rodney Linares, e incluso a través de voces de figuras históricas como la de David Ortiz, han tratado de marcar diferencias entre confianza en el talento del roster y ver por encima a los rivales.

“Bueno, yo te puedo decir que nosotros no nos sentimos como el favorito tan grande”, aclaró el dirigente Linares en una rueda de prensa la tarde del sábado. “Nosotros sentimos que tenemos un tremendo equipo, pero a la misma vez no vamos a minimizar a ninguno de los contrincantes”.

“Todo el mundo sabe, sí, que tenemos un buen equipo, pero… es béisbol. Vamos a salir a jugar. Y que gane el mejor”, siguió Linares, antes de hacer una pausa y dejar ver una pequeña sonrisa: “Pero si tú me preguntas qué tan confiado yo estoy en el equipo de nosotros, sí, bastante confiado”.

Horas antes de que hablara Linares, en el mismo podio del salón de entrevistas del estadio de los Marlins, “Big Papi” no pudo esconder que no le gustan mucho esas etiquetas.

Acompañando al reggaetonero Daddy Yankee, quien fue nombrado embajador global del Word Baseball Classic, Ortiz comentó que durante sus años como jugador activo jamás vio con buenos ojos que dieran a sus novenas como favoritas. “Porque eso llama mucho la atención y todo el mundo te la quiere aplicar”, le dijo el miembro del Salón de la Fama a Daddy Yankee.

“En mi caso particular con mi R.D.”, siguió Ortiz, “me gustaría que me vieran como un perrito chihuahua chiquito y no como un pitbull”.

Se puede decir con tranquilidad que el deseo de Big Papi no se va a cumplir. Nadie se atrevería a confundir al Plátano Power con un chihuahua. Mucho menos no los rivales que retarán al equipo de Linares a lo largo del Clásico. Pero tampoco los ven como un conjunto invencible.

“Obviamente sabemos el talento de Dominicana, sabemos del talento de Venezuela, pero en la mente de nosotros estamos nosotros nada más”, sentenció el ex receptor y ahora manager de Puerto Rico, Yadier Molina. “Nosotros nos concentramos en nosotros. Ustedes deciden si somos favoritos o no, pero nosotros no pensamos en eso”.

“En verdad eso es más cosa de los fanáticos, nosotros no estamos diciendo que somos el favorito”, añadió el campocorto del _Team Rubio_, Francisco Lindor.

¿En qué pone el foco “Paquito” luego de que Puerto Rico terminara como subcampeón en las últimas dos ediciones?

“La meta es ganar, pasar a la segunda ronda, ganar en la segunda ronda y seguir hasta el final”, dijo Lindor. “Tenemos que terminar el trabajo. Estamos entusiasmados”.

Desde Venezuela también mantienen el respeto y la convicción de que se tienen las piezas para ganarle a cualquiera.

“Sabemos que vamos a enfrentar a una selección con mucho talento, que tiene muy buenos jugadores, al que puede ser posiblemente el mejor pitcher de las Grandes Ligas (Sandy Alcántara) en este momento, pero también sabemos lo que tenemos de este lado”, recordó el camarero de Venezuela y JMV de la L.A. en el 2017, José Altuve, sobre el juego del sábado. “Que gane el mejor. Nos tocó un grupo bastante difícil, pero sabemos lo que tenemos de nuestro lado”.

El zurdo de los Rangers, Martín Pérez, tomará la pelota por Venezuela tras un 2022 que marcó la mejor temporada de su carrera, con efectividad de 2.89 en 32 aperturas y su primer viaje al Juego de Estrellas. En su opinión, una de las claves para haber conseguido ese éxito podría servirle también ante Quisqueya la noche del sábado: no fijarse demasiado en los nombres del rival, así sean J-Rod, Machado, Devers, Soto y compañía.

“En el momento en el que me di cuenta de que no debía darle mucho crédito a los bateadores, eso me ayudó muchísimo”, explicó Pérez. “Yo confío en mi repertorio y confío en el plan que tenemos”.

