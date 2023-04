Los Reyes de España entregan el Premio Cervantes al poeta venezolano Rafael Cadenas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Universidad de Alcalá de Henares, epicentro de la literatura castellana, se vistió de gala este lunes para la ceremonia del Premio Cervantes. Como cada año, los Reyes han sido los encargados de entregar este prestigioso galardón que ha recaído en el poeta y ensayista Venezolano Rafael Cadenas de 93 años de edad.

La revista “Hola.com”, dio a conocer detalles de la ceremonia de premiación, donde también resalta la trayectoria de Cadenas como escritor.

Rafael debutó en el mundo de la literatura con tan solo 16 años publicando «Cantos iniciales» (1964). La dictadura que imperó en su país lo llevó a pasar por la cárcel, y finalmente, a exiliarse en Trinidad hasta 1975.

Durante el tiempo que estuvo alejado de su tierra, tuvo la oportunidad de aprender inglés y crear su primer poemario, Una isla (1958). Otras de sus obras destacadas son Los cuadernos del destierro (1960), Falsas maniobras (1966). Memorial (1977), Amante (1983) y El taller de al lado (2005).

También ha desarrollado una basta carrera en el mundo académico, convirtiéndose licenciado en Letras, fue profesor en la Universidad Central en Venezuela donde enseñó literatura inglesa, norteamericana y española durante tres décadas.

En 1986, se le concedió una beca Guggenheim con la que se trasladó a Cambridge, además, Rafael fue uno de los fundadores del emblemático grupo literario Tabla Redonda junto a otros intelectuales venezolanos como Eduardo Acevedo y Arnaldo Acosta Bello.

Según el jurado, presidido por Aurora Gloria Egido Martínez, representante de la Real Academia Española, la obra de Cadenas es «una de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra». Además, han destacado su dedicación y la calidad de sus títulos. «Ha hecho de la poseía el motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia con palabras de esencia deslumbrante».

El artista ha agradecido la medalla con un emotivo discurso en el que ha explicado su vinculación con España. «Este es un honor que me sobrepasa. Estar junto a gente que siempre he admirado es mucho para quien lee estas palabras. Estoy lleno de España, el idioma sería el primer vínculo, luego su literatura que he leído asiduamente, por los viajes con mi esposa cuyo abuelo era de las Canarias y los amigos que este país me ha regalado». Durante esta intervención también ha subrayado la importancia de la educación para crear una sociedad democrática y libre.

El monarca ha definido a Rafael Cadenas como » un gran poeta moderno, lleno de honradez y ambición». De la misma manera, le ha dado las gracias por su trabajo incansable para preservar la lengua castellana. «Es un placer y un honor entregar a Rafael Cadenas este premio. Ya pertenece a la estirpe de Miguel de Cervantes. Reciba mi enhorabuena y el de la Reina, el de todos los que se encuentran en este Paraninfo y de los que forman parte de nuestra cultura». Como es tradición, don Felipe y Doña Letizia ofrecerán un almuerzo en homenaje al premiado este martes 25 de abril en el Palacio Real de Madrid.

Por: Jessica Pozo.

