Los retos de comunicación pospandémica, a debate en Congreso Mundial en Roma

EL NUEVO DIARIO, ROMA.- La libertad de prensa, el uso de nuevas tecnologías y la disparidad de género en la comunicación, pero también el medioambiente, la migración o los derechos humanos, son los retos que se abordan desde hoy en el XXIV Congreso de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE), que se celebra en Roma con la participación de 60 expertas y profesionales de todo el mundo.

La reunión pretende “dar respuestas globales a problemas que nos afectan indiscriminadamente, más allá del lugar del mundo en el que vivamos”, dijo a Efe la presidenta de AMMPE, la chilena Patricia Mayorga.

“Son temas de apremiante actualidad y trascendencia global porque involucran a todo el mundo y atañen directamente tanto a los derechos humanos como a la dignidad de cada persona: migraciones, derechos humanos, cambio climático, efectos de la pandemia en las mujeres, estereotipos y lenguaje de género, bulos y los nuevos retos del periodismo en la era digital”, explicó.

En particular, se refirió a la libertad de prensa y la difusión de noticias falsas, especialmente a través de las redes sociales: “La interrogante a la que tratamos de responder es si la tecnología es una ayuda o una barrera para el periodismo”, además de “apoyar la construcción de una ética universal que nos permita vivenciar estos nuevos medios sin daños colaterales”.

“La objetividad no es darle igual espacio al oprimido que al opresor, sino nombrar a cada uno por su nombre, como bien saben tantas colegas que se han jugado la vida en esta tarea. Y no me refiero solo a ‘opresores’ políticos, sino económicos e incluso religiosos, como hemos aprendido dolorosamente en las últimas décadas”, añadió.

Otros asuntos fundamentales serán los derechos humanos y la migración, un tema en el cual AMMPE considera “muy importante la denominada Carta de Roma, un código deontológico elaborado por las organizaciones oficiales de los periodistas italianos para enfrentarse al tema de las migraciones”.

El Congreso, que se desarrollará hasta el próximo viernes en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Roma Tre, se distribuirá en siete paneles: Migraciones y derechos humanos, libertad de prensa, avances y retrocesos, Medioambiente y situación sociopolítica pospandémica, disparidad de género y estereotipos en el mundo de la comunicación y desafíos futuros.

La AMMPE, fundada en 1969 en Ciudad de México, es una organización en la que participan 30 países, que celebra congresos bienales en México, Estados Unidos, Israel, Chile, España, Taiwán, Argentina y Gran Bretaña, entre otros países, para abordar temáticas vinculadas al periodismo, pero que afectan a todo el mundo.

