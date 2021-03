(VIDEO) Los reservas Milton y el turco Korkmaz encabezan triunfo de Sixers

EL NUEVO DIARIOI, FILADELFIA, EE.UU.- El escolta Shake Milton y el alero turco Furkan Korkmaz, que salieron de reservas, se combinaron para aportar 45 puntos que fueron decisivos en el triunfo que lograron los Philadelphia Sixers por 130-114 ante los Indiana Pacers., informaron este martes medios locales.

Milton acabó como el líder sorpresa del ataque de los Sixers al aportar 26 puntos, mientras que Korkmaz llegó a los 19 que los dejaron al frente de los reservas de los Sixers, que se recuperaron de una de sus peores derrotas de la temporada que sufrieron el pasado sábado ante los luchadores Cleveland Cavaliers (109-112).

Pero ante los Pacers volvieron a ser el equipo líder de la Conferencia Este con marca de 23-12 después de que el pívot camerunés Joel Embiid también aportó un doble-doble de 24 puntos y 13 rebotes.

.@SniperShake came off the bench and felt like being the high scorer for the night.

26 PTS / 4 REB / 4 AST

📹 presented by @IBX pic.twitter.com/1TtjnfYrYI

— Philadelphia 76ers (@sixers) March 2, 2021