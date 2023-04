Los republicanos citan a declarar al fiscal que investigó finanzas de Trump

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.-El Comité Judicial de la Cámara de Representantes estadounidense, presidido por los republicanos, citó este jueves a declarar al exfiscal de Nueva York Mark Pomerantz, que estuvo al frente de la investigación en Nueva York sobre las finanzas del expresidente Donald Trump (2017-2021).

Tanto Pomerantz como el también fiscal Carey Dunne dimitieron en marzo de 2022 cuando el fiscal general del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, expresó sus dudas sobre si seguir adelante con el caso.

Estaba centrado en si Trump y su compañía inflaron el precio de sus posesiones para obtener préstamos más favorables de diferentes bancos y finalmente sí siguió adelante.

La citación de Pomerantz para este mes se enmarca en la investigación que ese comité del Senado ha abierto sobre la imputación de Trump en Nueva York en relación con los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016 para que no hiciera pública una relación sexual entre ambos.

Los republicanos consideran que «podría haber un profundo impacto en cómo los presidentes ejercen sus poderes mientras están en el cargo» si fiscales estatales o locales «pueden emprender enjuiciamientos políticamente motivados a presidentes de Estados Unidos (actuales o anteriores) por actos personales».

La carta enviada a Pomerantz alega que la imputación «sin precedentes» contra Trump, difundida el 30 de marzo y por la que el exmandatario compareció este martes en el juzgado, requiere una potencial reforma legislativa que aislaría a los inquilinos de la Casa Blanca de ese tipo de acciones «politizadas».

El comité citó al exfiscal porque su rol en la investigación de las finanzas de Trump hace que le haga tener una situación privilegiada a la hora de aportar información que pueda ser relevante al respecto.

Según añade en otro comunicado, declaraciones públicas de Pomerantz han apuntado que la actuación de Bragg tiene motivaciones políticas y la oficina del fiscal de Manhattan «ha admitido que usó fondos federales de decomiso en sus investigaciones».

Bragg recurrió este jueves a las redes para criticar que los republicanos de la Cámara de Representantes «sigan intentando minar una investigación en marcha (…) con una campaña sin precedentes de acoso e intimidación».

«Esfuerzos continuos para debilitar acciones estatales y locales de cumplimiento de la ley no nos desviarán de nuestro deber», dijo el fiscal de Manhattan, recomendando a los legisladores que no deberían dedicarse en su lugar a «servir a sus ciudadanos» y no a «inmiscuirse en la soberanía del estado de Nueva York».

