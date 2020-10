Los reglamentos en el Código Penal de la República Dominicana

Los reglamentos son mencionados en catorce (14) artículos del Código Penal de la República Dominicana: los Artículos 20; 41; 127; 169; 314; 319; 358; 413; 425; 461; 471; 475; 476 y 486. En realidad trece (13) artículos por lo que más adelante se señala respecto del Artículo 425.

1.- Dos de dichos artículos están relacionados con la ejecución de la pena: son los Artículos 20 y el 41 que respectivamente disponen:

“Art. 20.- Los condenados a la detención, estarán en comunicación con las personas empleadas en el interior del lugar de la detención, o con las de fuera, observando los reglamentos de policía establecidos por disposición del Poder Ejecutivo.“

“Art. 41.- Una parte del producto del trabajo de los detenidos por delito correccional se destinará a los gastos comunes de la casa, otra a proporcionarles algunas ventajas o alivio durante su detención, reservando la tercera para formarles un fondo, que se les entregará a su salida de la prisión. En cumplimiento de estas disposiciones se observará que preceptúen los reglamentos que sobre la materia dictare el Poder Ejecutivo.“

2.- En aras de evitar la injerencia de un funcionario de otro Poder del Estado en las atribuciones del Poder Legislativo el Artículo 127 busca evitar que determinados funcionarios públicos dicten reglamentos contentivos de disposiciones legislativas:

“Art. 127.- Se considerarán reos de prevaricación, y serán castigados con la degradación cívica: los jueces, fiscales o suplentes, y los oficiales de policía que se hubieren mezclado en el ejercicio del Poder Legislativo, dando reglamentos que contengan disposiciones legislativas o suspendiendo la ejecución de una o muchas Leyes o deliberando en cuanto a saber si las leyes se ejecutarán o promulgarán.“

3.- El Artículo 169 sobre el Desfalco alude a la regulación sobre el “plazo“ y “la forma y manera“, es decir, al procedimiento a seguir por funcionarios o empleados nombrados por autoridad competente en que los mismos deben cumplir con sus deberes para rendir cuenta y devolver los “balances no gastados“:

“Art. 169.- Los funcionarios o empleados nombrados por autoridad competente cuyo deber es cobrar, percibir rentas u otros dineros, responder de semejantes valores o pagar y desembolsar fondos públicos, deberán hacer los depósitos y remesas de tales fondos, rendir cuenta de ellos y devolver los balances no gastados de los mismos, dentro del plazo y en la forma y manera prescrita por las leyes y reglamentos.

Los funcionarios o empleados nombrados por autoridad competente para conservar, guardar o vender sellos de correos, de Rentas Internas o papel sellado, remitirán el producto de tales ventas y rendirán cuenta de los que quedasen en su poder, y de los cuales son responsables, dentro del período y en la forma y manera establecidas por el Poder Ejecutivo.

De igual modo, los que tengan bajo su guarda y responsabilidad, por la Ley o por mandato de autoridad competente, terrenos, edificaciones, útiles, muebles, equipos, materiales, suministros y otros valores, rendirán informe y cuenta de ellos dentro del período y del modo señalado por las leyes o reglamentos.“

4.- El Artículo 314 se refiere a “reglamentos de administración pública“ que contengan prohibiciones sobre armas:

“Art. 314.- El que fabrique o venda estoques, verduguillos o cualquiera clase de armas prohibidas por la ley o por los reglamentos de administración pública, será castigado con prisión de seis días a seis meses.

El portador de esas armas, será castigado con multa de diez y seis a cien pesos. En ambos casos se ocuparán o confiscarán las armas, sin perjuicio de penas más graves, si resultaren cómplices de los delitos que se hubieren cometido con dichas armas.“

5.- El Artículo 319 alude a los reglamentos que al trazar procedimientos busquen resaltar el deber de cuidado para evitar consecuencias dañosas:

“Art. 319.- El que por torpeza, imprudencia inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, cometa homicidio involuntario, o sea causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de tres meses a dos años y multa de veinticinco a cien pesos.“

6.- El Artículo 358 hace referencia a “reglamentos relativos a las inhumaciones festinadas“:

“Art. 358.- El que, sin autorización previa de autoridad competente, haga inhumar el cadáver de un individuo que hubiere fallecido, será castigado con prisión correccional de seis días a dos meses, y multa de cincuenta pesos; sin perjuicio de los procedimientos que puedan seguirse, por los delitos que en este caso se imputen a los autores de la inhumación. En la misma pena incurrirá el que infringiere las leyes y reglamentos relativos a las inhumaciones festinadas.“

7.- El Artículo 413 se refiere a “los reglamentos relativos a los productos que se exporten al extranjero“:

“Art. 413.- Toda violación de los reglamentos relativos a los productos que se exporten al extranjero, y que tengan por objeto garantizar su buena calidad, las dimensiones y la naturaleza de su infracción, se castigará con multa de cuarenta pesos a lo menos y quinientos pesos a lo más y confiscación de los efectos. Estas dos penas se podrán acumular según las circunstancias.“

8.- Como los artículos 425 a 429 del Código Penal, relativos a actos punibles con motivo de obras literarias y artísticas, fueron objeto de derogación y substitución tácitas parcialmente por la Ley 1381 de 1947; y luego la Ley 32 de 1986 derogó de manera expresa a aquella, lo mismo que a todas las leyes, reglamentos y disposiciones que le fuesen contrarias, la mención que a continuación se hace del derogado Artículo 425 del Código Penal se hace a título no sólo referencial, sino ya también de referencia histórica; dicho Artículo 425 habla de “reglamentos que aseguren la propiedad literaria“:

“Art. 425.- Las ediciones de producciones literarias o de composiciones musicales, dibujos y otras producciones artísticas que se impriman o graben en su totalidad o en parte, infringiéndose la ley y reglamentos que aseguren la propiedad literaria es una falsificación que la ley clasifica en el número de delitos.“

9.- El Artículo 461 se refiere a “los reglamentos dados por la autoridad administrativa“ y a “reglamentos relativos a las enfermedades epizoóticas“ cuya observancia se considera que impide la propagación de contagio de enfermedad entre animales:

“Art. 461.- Cuando a consecuencia de la comunicación en que se deje a los animales, se propagare el contagio hasta aquellos que estaban exentos del mal, se impondrá a los infractores de los reglamentos dados por la autoridad administrativa, la pena de uno a seis meses de prisión correccional, y multa de diez a cien pesos sin perjuicio de lo que dispongan las leyes y reglamentos relativos a las enfermedades epizoóticas.“

10.- El Artículo 471 contiene cinco (5) menciones expresas a reglamentos; a saber: a) “los reglamentos concernientes a los caminos vecinales“; b) “Los que salieren de máscara, en tiempo no permitido, o de manera contraria a los reglamentos“; c) “Los que infringieren los reglamentos dados por la autoridad administrativa en el círculo de sus atribuciones“; y d) “Los que no se sometieren a los reglamentos y decisiones publicadas por la autoridad municipal, en virtud de las facultades que le dan las leyes“; en efecto dicho Artículo 471 dispone:

“Art. 471.- Se castigará con multa de un peso:

… 7.- Los que infringieren los reglamentos concernientes a los caminos vecinales.

…13.- Los que salieren de máscara, en tiempo no permitido, o de manera contraria a los reglamentos.

…20.- Los que infringieren los reglamentos dados por la autoridad administrativa en el círculo de sus atribuciones.

21.- Los que no se sometieren a los reglamentos y decisiones publicadas por la autoridad municipal, en virtud de las facultades que le dan las leyes.“

11.- El Artículo 475 toca los “reglamentos relativos a las cosechas de frutos“:

“Art. 475.- Incurrirán en la pena de multa de dos a tres pesos inclusive:

1.- Los que infringieren los bandos y reglamentos relativos a las cosechas de frutos.

2.- …“

12.- El Artículo 476 hace alusión a “los reglamentos que determinen la carga de los carros, o de las bestias“:

“Art. 476.- Además de la multa que señala el artículo anterior, están facultados los tribunales para imponer, según las circunstancias, la pena de uno a tres días de arresto, a los carreteros, carruajeros, cocheros y conductores, que estén en contravención; a los que infringieren los reglamentos que determinen la carga de los carros, o de las bestias; a los vendedores de bebidas falsificadas, a los que arrojaren cuerpos duros e inmundicias.“

13.- Por último el Artículo 486 habla de “reglamentos generales o particulares de la administración pública que se publicaren en lo sucesivo“:

“Art. 486.- En las ordenanzas municipales y demás reglamentos generales o particulares de la administración pública que se publicaren en lo sucesivo, no se establecerán mayores penas que las establecidas en este libro, aun cuando hayan de imponerse en virtud de atribuciones gubernativas, a no ser que se determine otra cosa por leyes especiales, decretadas por el Cuerpo Legislativo.

Resolución No. 4699, del 28 de Junio de 1906, que interpreta el Artículo 486 del Código Penal:

Único: Interpretar el Artículo 486 del Código Penal vigente en el sentido de que los Ayuntamientos están capacitados a determinar como sanción de las ordenanzas municipales que dicten las penas establecidas en el Libro Cuarto del Código Penal; y que aquellas ordenanzas que no tengan sanción expresa, serán penadas conforme lo establece el inciso 21 del artículo 471 del mismo Código.“

El problema de legalidad penal de los reglamentos dictados por órganos que no son el Congreso Nacional y que, por ende, no estén contenidos en una ley, puede surgir: a) cuando el reglamento crea una infracción que se quiere punir o establece una pena; y b) cuando una ley penal remite a un reglamento para completar la figura jurídica que se busca erigir a través del tipo penal contenido en esa ley penal; problema que se desprende del hecho de que sólo la ley puede crear infracciones y sanciones penales (Artículo 69, Numeral 7, de la Constitución).

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano