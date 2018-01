Los regalos que dejó la música pop-rock y fusiones locales durante el 2017

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- El 2017 será un año de grandes sorpresas y regalos musicales en todos los géneros que se realizan en el país, desde nuevas producciones, sencillos, vídeos musicales y hasta nuevos artistas se pudieron ver y hasta llamaron la atención de diversos públicos.

El pop-rock, géneros que han tenido una baja en los últimos años, tal como lo describió Toque Profundo en su sencillo “Rock Radio” por la falta de medios de comunicación que lo difunda, volvió a resurgir en estos últimos doce meses con nuevas caras que lograron entrar a las estaciones radiales y charts de plataformas digitales como Spotify, Amazon y Pandora.

Las realizaciones de ambos ritmos musicales, agregando también propuestas alternativas con fusiones caribeñas tuvieron sus protagonistas en nombres como Techy Fatule, Covi Quintana, Riccie Oriach, Nathelie Hazim y Pamel Mancebo.

Techy Fatule

La ex-comunicadora y actriz, decidió durante el año que acaba de culminar enfocarse cien por ciento al ruedo musical y lanzar el disco “Todo a su tiempo”, el cual está compuesto por once canciones, entre las que están “Entregarte todo” y “Un besito”, ambas con gran apoyo radiofónico y aceptación del público.

Covi Quintana

La cantautora Covi Quintana, eligió el 2017 para entrar a los estudios y preparar lo que será su nueva producción musical, la que aún no tiene fecha de lanzamiento, pero se espera para los próximos meses. Aunque no tuvo el disco listo, esta no dejó de presentarse y así también le regaló a final de año a sus seguidores el sencillo “Pegadito”.

Riccie Oriach

Una gran novedad en propuestas de la combinación del sonido con el tiempo fue Riccie Oriach, quien llegó con una propuesta alternativa en la que se mezcla el rock con ritmos afro-caribeños, mientras que sus letras se influencian de la cultura popular de los pueblos y barrios del país.

Riccie, junto a su banda, fue la atracción de un sin número de conciertos, ferias y shows presentados a lo largo de estos meses, donde los temas “La Dueña”, “El Mosquitero”, “La Guayaba”, y “Prima Tecata”, de su EP “Viaje al Infinito” eran los que se escuchaban.

Nathalie Hazim

La publicista y cantante Nathalie Hazim aprovechó el 2017 para presentar su disco “Te cuento”, el cual está compuesto por 7 canciones, además de una producción hecha en vivo con durante un concierto en Hard Rock Live.

Pamel Mancebo

El productor y cantautor Pamel Mancebo no dejó que el año pasara sin establecer una marca en él, y es que el joven guitarrista lanzó el disco de larga duración de nombre Urgente y Necesario.

Temas como “La Persona Equivocada”, “Menor que usted”, “Se me hace tarde” son algunos de los títulos que se desprenden de la propuesta.

