VIDEO: Los Raptors se proclaman nuevos campeones de la NBA y hacen historia; Kawhi, el MVP de las Finales

OAKLAND, Estados Unidos.- Los Raptors de Toronto vencieron la noche de este jueves por 110-114 a los Warriors de Golden State en el sexto partido de las Finales de la NBA y se proclamaron nuevos campeones de liga al ganar 4-2 la serie al mejor de siete.

Los Raptors, que disputaban sus primeras Finales de la NBA, hacen historia al ser el único equipo extranjero que logra llevarse el título de liga fuera de territorio estadounidense.

El pívot español Marc Gasol, de los Raptors, también hizo historia al unirse a Pau, como los únicos hermanos extranjeros que consiguen títulos de la NBA.

Pau logró dos como jugador de Los Angeles Lakers y Marc llegó el pasado 7 de marzo a los Raptors traspasado por los Grizzlies de Memphis.

Kawhi, el MVP de las Finales

Kawhi Leonard has now won Finals MVP with two different teams very right now.❤️👍👌😊🏀 pic.twitter.com/rKuNP1OHPO

— RAY RUBIO JR (@rayrayrubiojr69) 14 de junio de 2019