Los Raptors pierden a Pascal Siakam hasta luego del Juego de Estrellas

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Toronto Raptors deberá disputar los tres últimos encuentros de la primera parte de la temporada sin Pascal Siakam. Según informa Adrian Wojnarowski de ESPN, el jugador de los canadienses ha sido incluido en el protocolo de salud y seguridad de la NBA contra el coronavirus, lo que le convierte en baja hasta pasado el Juego de Estrellas que tendrá lugar el 7 de marzo en Atlanta.

El ala-pívot se une así a los seis entrenadores de la organización que ya estaban inmersos en el protocolo, situación que a su vez ha permitido que Sergio Scariolo dirigiese por primera vez al equipo en la victoria de Toronto ante Houston Rockets.

Sin que conozcamos hasta qué punto la ausencia de Siakam se debe a un positivo o a un contacto directo, el periodista Michael Grange, quien sigue la actualidad del conjunto de Canadá, arroja algo de luz al asunto. Según sus fuentes, uno de los técnicos dio positivo y el resto quedó igualmente aislado por contacto. Respecto al jugador, señala que se perdió el último encuentro por una prueba rápida no concluyente y que si la PCR daba negativo (no estaba el resultado antes del anterior encuentro) estaría disponible para jugar ante Chicago. Desconocemos el resultado, pero lo que parece seguro es que no lo veremos sobre la cancha ante los Bulls.

Los Raptors deberán jugar sin Siakam ante los mencionados Bulls, Detroit Pistons y Boston Celtics, mientras que deberían recuperarlo para verse las caras con Atlanta Hawks tras el descanso por el Juego de Estrellas. Los canadienses, actualmente cuartos de la Conferencia Este con 16-16, pierden los 20.1 puntos, 7.5 rebotes y 4.8 asistencias que promedia Siakam.