Los Raptors despiden a Armoni Brooks

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- Los Raptors han decidido no seguir contando con Armoni Brooks, tal y como ha anunciado Blake Murphy, periodista de Sportsnet. El contrato del jugador habría quedado completamente garantizado para esta temporada en caso de no haber sido cortado antes del día de hoy, de modo que la franquicia ha optado finalmente por prescindir de sus servicios y liberar un hueco en la plantilla.

Brooks arrancó el pasado curso en Houston, pero, tras promediar 6,2 puntos y 2 rebotes en sus 41 partidos con los texanos, acabó siendo cortado en el mes de febrero. Fue entonces cuando los Raptors se pusieron en contacto con él para acordar su incorporación, primero mediante un contrato de 10 días y finalmente por uno de dos años, el segundo no garantizado. En sus 13 encuentros con Toronto, Armoni no pudo pasar sin embargo de los 2,6 tantos y 1,7 rebotes, un rendimiento que no le ha hecho ganarse dicha segunda temporada de contrato.

El escolta buscará ahora poder participar en el training camp de alguna otra franquicia con el objetivo de buscar sitio en otra plantilla. Veremos si es capaz de conseguirlo para conservar el hueco en la NBA por el que tanto luchó tras no ser escogido en el draft de 2019.

Relacionado