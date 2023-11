Los Rangers celebrarán la Serie Mundial el viernes con un desfile

EL NUEVO DARIO,TEXAS.- La celebración que comenzó en Phoenix la noche del miércoles continuará el viernes en Arlington cuando el Distrito de Entretenimiento de la ciudad acoja el desfile para conmemorar la conquista de la primera Serie Mundial en la historia de los Rangers.

Según un anuncio de la ciudad de Arlington, el desfile está programado para comenzar el viernes a las 12:15 p.m. CT en Cowboys Way en Supra Lote A, justo al sur de Globe Life Field, y está abierto al público. La ruta rodeará el Globe Life Field y el Choctaw Stadium en el sentido de las agujas del reloj durante unos 2,5 km, viajando hacia el norte por AT&T Way y luego hacia el este por Nolan Ryan Expressway y la East Road que conecta con Six Flags. La ruta continuará hacia el sur por Ballpark Way/Stadium Drive en el lado este del Globe Life Field hasta Cowboys Way, donde terminará cerca del Supra Lot A.

Tras el desfile, los asistentes están invitados a reunirse en la Plaza Norte del Globe Life Field y en el adyacente Lote B para asistir a una ceremonia pública en la que intervendrán directivos de los Rangers, el manager Bruce Bochy y los jugadores.

Los Rangers derrotaron a los D-backs en el Chase Field el miércoles en el Juego 5 de la Serie Mundial para conseguir su primer campeonato. Fue la 52da temporada de la franquicia desde que se trasladó de Washington D.C. al norte de Texas en 1972.