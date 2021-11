Los Raiders liberan a Henry Ruggs III después de aparatoso accidente en Las Vegas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- Los Raiders de Las Vegas liberaron a Henry Ruggs III solo unas horas antes de que el joven y prometedor receptor enfrentara una comparecencia inicial en la corte por múltiples cargos de delitos graves después de un aparatoso accidente automovilístico que dejó a una mujer muerta.

Ruggs, de 22 años, y su pasajero fueron hospitalizados con lesiones no especificadas que, según la policía, no parecían poner en peligro su vida después de que el Chevrolet Corvette que conducía se estrelló a alta velocidad contra la parte trasera de un Toyota Rav4 en una calle muy transitada en un área residencial. varias millas al oeste del Strip de Las Vegas alrededor de las 3:40 am del martes.

El Toyota estalló en llamas y la conductora y su perro murieron, dijo la policía. La mujer no fue identificada de inmediato.

Ruggs “mostró signos de deterioro”, dijo la policía en un comunicado que no identificó a la mujer que murió, las lesiones que el jugador de fútbol o su pasajero recibieron ni el nombre del pasajero del receptor abierto de fútbol americano, que permaneció hospitalizado.

La ley federal de privacidad prohíbe a la policía divulgar información médica, indicó el oficial Larry Hadfield, portavoz del departamento.

El atleta también enfrenta cargos por delitos graves de conducir bajo la influencia del alcohol que resultan en la muerte y conducción imprudente, según muestran los registros judiciales.

Henry Ruggs III fue dado de alta de un hospital y llevado a la cárcel antes de una comparecencia inicial ante el tribunal programada para el miércoles.

El fiscal de distrito del condado de Clark, Steve Wolfson, no respondió de inmediato a los mensajes sobre los cargos.

La libertad condicional no es una opción en Nevada para una condena por un cargo de DUI que causa la muerte, lo que conlleva una posible sentencia de dos a 20 años en una prisión estatal. La posible sentencia por conducción imprudente es de uno a seis años de prisión, con libertad condicional disponible.

Los abogados de Ruggs, David Chesnoff y Richard Schonfeld, dijeron que están investigando el accidente en nombre de su cliente “y piden a todos que se reserven el juicio hasta que se recopilen todos los hechos”.

Fuente: Agencia de noticias AP.

Relacionado