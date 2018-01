Los problemas de San Juan, son de los sanjuaneros y de nadie más

Desde hace un buen tiempo hemos visto a una serie de personas, no sanjuaneras, queriendo trazarnos a los verdaderos sanjuaneros la agenda de desarrollo que necesita esta provincia.

No es que nos opongamos a que sean solidarios con el desarrollo de nuestra provincia, mas bien no nos gusta la forma de cómo nos quieren trazar el progreso desde otro litoral persiguiendo no se sabe cuales intereses.

Dentro de esas personas me voy a referir a dos de ellas, la primera pasó por el congreso Nacional, y la segunda es un diputado actual, me refiero al comentarista Carlos Peña y al diputado Fidelio Despradel.

Ambos personajes llevan la voz cantante en contra de la posible explotación de un yacimiento de oro, encontrado en la comunidad de Los Romero en la parte norte de nuestra provincia.

Para oponerse con todo su derecho a esta explotación, no es necesario que nos digan a los sanjuaneros, que otra forma nosotros podemos crecer económicamente sin la necesidad de que se explote ese oro.

Lo primero es que la gran mayoría de los sanjuaneros queremos que el gobierno ordene los estudios medio ambiéntales, que determinen la posibilidad de que se puede o no explotar dicho oro.

Sin un estudio medio ambiental serio y responsable, jamás podemos saber la verdad sobre ese oro, esto no es asunto de suposiciones, mas bien de realidades, y la verdadera realidad la dará el estudio medio ambiental.

Ninguna persona enferma, jamás sabrá de que padece, si no se somete a los estudios médicos, ni tampoco Carlos Peña ni Fidelio Despradel se hicieron profesionales sin haber pasado por los estudios primarios, secundarios y universitarios.

¿Acaso no arrojó una verdadera realidad los estudios que se hicieron en Loma Miranda y en la fallida instalación de la cementera en la comunidad de Gonzalo?

Yo quisiera preguntarle a Carlos Peña ¿A dónde estaba tu cuando depredaron todas nuestras montañas? ¿Cuál fue el proyecto de ley que sometiste a beneficio de San Juan cuando fuiste diputado?

¿Dónde te encuentras cuando nuestros agricultores reclaman precios para sus habichuelas y sus cebollas? Hoy en día nos quiere trazar pautas para nuestro desarrollo, sin embargo en nuestros principales problemas nunca ha dado la cara.

¿Qué proyecto ha sometido Fidelio Despradel para el desarrollo de San Juan? ¿Acaso le ha interesado nunca que el Arroyo Tenguerengue sea saneado como lo esta haciendo un sanjuanero desde la presidencia de la republica?

¿Fidelio Despradel si ha interesado por los moradores de La Mesopotamia, a los cuales el gobierno casi lo está sacando del infierno que viven en cada temporada ciclónica?

Los sanjuaneros necesitamos saber la verdad sobre ese oro, necesitamos que se despejen todas las dudas, conjeturas y suposiciones, pero para eso se necesitan los estudios medio ambientales, sin ellos lo que aumentaría mas dudas y vendrían muchas especulaciones a falta de la verdad.

Yo como sanjuanero me inclino por los estudios medio ambientales, no como Carlos Peña y Fidelio Despradel que no son sanjuaneros, y quieren cerrarle el camino a un posible progreso a nuestra provincia mediante la explotación del oro.

Aquí hay muchas desinformaciones sobre si una explotación minera trae desarrollo o no, y hacen comparaciones con Bonao y Cotui en donde existen actualmente explotaciones mineras.

Pero si vemos el mapa de la pobreza de Republica Dominicana, ambos lugares están por encima de San Juan en materia de economía y desarrollo, teniendo los sanjuaneros mas territorio y mejores tierras.

Si esos estudios arrojaran positivos, San Juan tendrá un movimiento económico como nunca se ha visto en los 515 años de su fundación que tiene este pueblo, que en el ayer fue un manantial de riqueza y hoy está sumido en un lodazal de pobreza.

Carlos Peña y Fidelio despradel , a ambos le sugiero que asuman la lucha para solicitar los estudios medio ambientales y que se modifique la ley de minería para que se le otorguen mas recursos a los lugares en donde se encuentren minerales.

Que todos los sanjuaneros si vemos que después de los estudios medio ambientales que se hagan, luchemos para que una buena parte de los recursos que le tocan al Estado Dominicano y al ayuntamiento municipal, vayan a un fondo especial para crear otros proyectos de desarrollo.

La minería aporta muchos empleos, pero estos son pasajeros, es necesario aprovechar los recursos que se obtienen en crear proyectos permanentes de desarrollo para cuando se acabe la actividad minera en un lugar.

A eso es que tenemos que apostar todos los sanjuaneros, las personas de Cotui y Bonao, así como también Carlos Peña y Fidelio Despradel, para poder decirle bienvenido a la agenda de desarrollo de San Juan, de lo contrario por favor no nos defiendan.

No nos defiendan porque no sabemos que oscuros intereses hay detrás de esa defensa.

Relacionado