Los posibles destinos para Stephen Strasburg

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Stephen Strasburg sería la pieza para que los Padres inmediatamente sean contendientes. Igual ocurriría con los Angelinos, Filis y Medias Blancas.

Strasburg, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial con los campeones Nacionales, ejerció su opción para salirse de su contrato el sábado. Le restaban cuatro años y US$100 millones en el pacto.

Con su decisión, Strasburg podría modificar su actual acuerdo con los capitalinos o podría explorar sus alternativas en el mercado libre. Su salario anual de US$25 millones en los últimos cuatro años está por debajo de los de Justin Verlander, Zack Greinke, David Price, Clayton Kershaw y su compañero Max Scherzer, cuyos convenios promedian US$30 millones por temporada.

Strasburg y Gerrit Cole serán los lanzadores más cotizados en el mercado libre, con Madison Bumgarner, Hyun-Jin Ryu y Zack Wheeler en el segundo nivel.

Aunque Strasburg ha batallado con lesiones durante su carrera, el derecho de 30 años encabezó la Liga Nacional en entradas lanzadas en el 2019 y, por supuesto, demostró de una vez por todas que puede dar la cara en octubre, consiguiendo foja de 5-0 para guiar a los Nacionales a su primer título de Serie Mundial.

Ahora demos un vistazo a los cinco posibles destinos de Strasburg:

Nacionales

Por qué lo necesitan: Es una de las piedras angulares de la franquicia y el pitcheo de este nivel no es fácil de reemplazar.

El diestro no dio ningún descuento al firmar por siete años y US$175 millones antes de la temporada del 2017. Ahora no se sorprendan si Strasburg trata de negociar una mejor cifra con Washington. Y con el estelar antesalista Anthony Rendón también en el mercado libre, los Nacionales no podrán contender si pierden a ambas figuras.

Padres

Por qué lo necesitan: Los Frailes están bien armados con pitcheo joven. Lo que les falta es un as y caballo de carga.

Aparte de Washington, San Diego sería la obvia alternativa debido a que Strasburg se crio en el Sur de California y asistió a la Universidad de San Diego State. Los Padres parecen estar cerca de dar el siguiente paso y en las últimas dos temporadas muertas han invertido en grande para adquirir a figuras como Eric Hosmer y Manny Machado. Pero incluso con esos contratos, su nómina a largo plazo no es tan alta, con US$75 millones invertidos para el 2021 y el 2022.

Angelinos

Por qué lo necesitan: Si no traen grandes refuerzos a la rotación, estarán desperdiciando el apogeo del mejor jugador de su generación, Mike Trout.

La mayoría cree que éste es el destino ideal para Cole. Es muy posible, debido a que el derecho se crio y todavía vive en la región de Anaheim. Si los Angelinos quieren causar un gran impacto, buscarán firmar a Cole y a Strasburg con las esperanzas de adquirir al menos a uno de ellos. Los abridores de Los Ángeles-Anaheim registraron 5.64 de efectividad en el 2019, la segunda peor entre los 30 equipos de las Grandes Ligas. Por eso es evidente que estarán buscando a abridores. El contrato del toletero dominicano Albert Pujols se vencerá después de la campaña del 2021 y los Angelinos estarían en una gran posición para llamar la atención con una firma.

Filis

Por qué lo necesitan: Sus abridores consiguieron promedio de carreras limpias de 4.64 y aunque el club necesita más ofensiva y un mejor bullpen, también necesitan una ficha de impacto en su rotación.

Aaron Nola dio un paso hacia atrás en el 2019, pero todavía se vio sólido y Zach Eflin también enfrentó algunos obstáculos. Strasburg le brindaría a Filadelfia otro brazo de calidad que pueda lanzar la mayoría del juego. Para reiterar: Los Filis necesitan más que un abridor, pero firmar a Strasburg sería un buen comienzo. Ver a Strasburg seguir a Harper hasta el rival divisional entusiasmaría más a la afición de Filadelfia. Un motivo para ser cauteloso: El último gran contrato otorgado a un abridor (Jake Arrieta) no ha rendido dividendos, pero se vencerá después del 2020, lo que les daría más flexibilidad a los Filis.

Medias Blancas

Por qué lo necesitan: Los Patipálidos tienen juventud; por eso, necesitan agregar algo de experiencia.

El conjunto del Sur de Chicago tendrá invertido para el 2020 casi US$15 millones y con tantos jóvenes bajo contratos que favorecen al equipo, agregar a algunos abridores veteranos es muy posible. El equipo expresó gran interés en Machado en invierno pasado. Por eso, no hay motivos para pensar que no buscarían a agentes libres de renombre en esta temporada muerta.

