Hace algunos días participé en una interesante conferencia que dictara el presidente de la Junta Central Electoral. Dr. Román Andrés Jáquez Liranzo, bajo el título “Los porqués de la reforma electoral”.

Confieso que fue un evento que pone el dedo en la llaga, y nos invita hacer una reflexión profunda sobre la necesidad de la reforma electoral, y los porqués es necesario que el país se pueda dar un marco legal, que real y efectivamente contribuya con el fortalecimiento del sistema de partido, pero de manera muy especial con el fortalecimiento democrático.

Nadie cuestiona que los partidos políticos sean articuladores de la relación entre el Estado y la sociedad, por lo que hoy en día juegan un papel importante en el fortalecimiento de la democracia, se dice que vivimos en una democracia electoral, y esto de alguna forma, obliga a los partidos políticos a adoptar mecanismos que fortalezcan la democracia interna, ya que de esa manera lograrían tener más confianza de la ciudadanía y mejores resultados electorales, la democracia se fortalece cuando tenemos partidos políticos que de manera interna actúan democráticamente.

En la conferencia, el presidente de la JCE, planteó siete razones que son necesarias para la reforma electoral, citaba, 1- Porque las sentencias de los tribunales impactaron positivamente las leyes electorales y las decisiones deben ser incorporadas a la legislación, 2- Porque los períodos de precampaña y campaña son muy largos e incluso indeterminados, lo que se traduce en desigualdades, y en contiendas, además de excesivos gastos económicos, 3- Porque los topes de gastos son muy altos, no tienen controles de fiscalización, ni sanción ante incumplimiento, 4- Porque el voto preferencial en las elecciones municipales, no es garante de una competencia económicamente justa, 5- Porque el régimen administrativo sancionador electoral no está claro y puede causar incongruencias entre la JCE y el TSE. 6- Porque la jurisdicción contencioso electoral es una telaraña competencial entre el TSE, TSA y el TC, y 7- Porque la organización de elecciones requiere un marco jurídico que garantice su ejecución en base a buenas prácticas y principios que aseguren la integridad electoral, sin embargo, la reforma debe producirse en el tiempo oportuno para no afectar el calendario electoral.

Confieso que después de haber escuchado el desarrollo de cada uno de los 7 porqués, que planteó el Dr. Jáquez, estoy convencido que la propuesta que presentó la JCE al Senado de la República, real y efectivamente plantea una revolución en materia electoral, y colocará a la República Dominicana en un sitial político electoral con un marco normativo moderno, novedoso, progresista y de avanzada.

En mano del congreso, esta dotar al país de un marco normativo integral y paritario, que garantice derechos, que promueva la democracia interna, que controle el tiempo y los recursos de campaña, pero, sobre todo, que tenga dientes para provocar un cambio de cultura en la que predomine la transparencia, la rendición de cuenta, el respeto a la norma, en definitiva, que provoque y contribuya a un ejercicio ético de nuestros líderes políticos.

Vamos a darle al país la oportunidad de ser un modelo en materia electoral, miremos hacia adelante con optimismo, y demostremos que es posible vivir en un país con reglas claras e instituciones fuertes, con partidos políticos comprometidos y con una ciudadanía empoderada que cumple deberes y exige derechos.