Los pobres como conejillos de india

El cambio es inminente frente a una crisis poli sectorial potenciada por el azote de Covid, los actores del match electorero parecen importarles poco, unos quieren volver, otros gestionan continuar, el pueblo está más chivo que una guinea tuerta, el panorama es sombrío, la estúpida descomposición democrática impide el funcionamiento sostenible de la sociedad, independencia de los poderes, respeto a los derechos, la honra, la dignidad e igualdad de oportunidades son letras muertas en RD.

Entre las enfermedades tropicales, el Covid y los nóveles pedáneos cada paisano está sitiado a fuego cruzado, sálvese quien pueda y derechos fundamentales al carajo, la tecnología bananera no da para tanto, ojalá que no nos distraiga más de la cuenta las luchas electoreras.

Flexibilizar el paro nos es viable por ahora y no podemos torcer el rumbo, ante este dilema más puede el amor por la vida que el interés por la economía, a pesar de nuestro “estado de bienestar” nuestra inefable JCE osa convocar a lecciones desafiando la a la muerte e ignorando la obligatoriedad del rescate colectivo, nuestras vidas no tienen por qué pender del capricho de un pleno inepto, ni mucho menos de las “leyes de las fuerzas del mercado”, nuestro organigrama bananero no dispensa educación, ni salud, ni libertad, con o sin virus la RD es invivible.

Ahora nuestro displicente funcionariado con estadísticas de curvas tronco cónicas insinúa “aplanar la curva”, inmenso riesgo dada la escasa credibilidad de nuestra data.

Felizmente Danilo cubre su cabeza con el casco corintio de Pericles y enarbola una formidable estrategia de reactivación paso a paso hacia la estabilización, para la reconversión y la celeridad del aparato productivo nacional y el crecimiento de nuestra economía con medidas económicas, fiscales, monetarias y sanitarias de impacto, en sinergia con todos los sectores y sus actores principales.

Desprotegidos y perdidos en la pandemia, la data no da para lucubrar la magnitud del contagio, fortalecer la protección es difícil, al conjugarse un funcionariado desviado, con un enfoque excéntrico en una sociedad informal con más de un millón de indocumentados e invasores pacíficos que complican el escenario, así no hay esfuerzo ni control válido, estamos cada día más lejos de la realidad del Covid, duele vivir en el salvajismo y la barbarie, ni siquiera tenemos agua potable en las aldeas para mantener la higiene.

En guerra contra el virus chino la celebración por ahora de las elecciones sería una temeridad, desafiar a la muerte no es racional ni razonable, es necesario el consenso entre nuestros “líderes”, el ajuste de curva cónica en gabinete no es aconsejable, solo los analistas de pacotilla se atreven a darle machete a una flexura, esta pesadumbre requiere más prudencia y menos histrionismo mediático, nos asola el suplicio, nos diezma el virus, hace décadas oí a un legislador decir; “el sistema de salud pública solo sirve para tomar a los pobres de conejillos de india y vender las soluciones a los ricos”, esto parece ser cierto, con razón los voceros se contradicen, nuestra calamidad es absurda, sobrevivir es el reto, el desasosiego es inmenso, el peligro es real, pero nada de esto hace aparcar las ambiciones de poder de nuestros dirigentes, la pobreza extrema y la miseria imposibilitan curarnos en salud encerrándonos, ningún hambriento puede respetar restricciones, normas, reglamentos, deberes, derechos, salvo a garrotazos, nuestro magro sistema educativo no siembra civismo, esto no puede seguir así, hay que encarrilar a los dominicanos por los derroteros de la civilización real.

Por Edgar Marcano

