Los Pistons no quieren ‘sobrecargar’ a Ausar Thompson

EL NUEVO DIARIO, MICHIGAN.- Sin hacer demasiado ruido, Ausar Thompson se está asentando como uno de los novatos más destacados en estas primeras semanas de la temporada 2023-24. Tras 11 partidos disputados, el ex jugador de Overtime Elite lidera a los ‘rookies’ en rebotes (10,5), además de ser segundo en robos (1,2), tercero en tapones (1,9) y asistencias (3,5), y quinto en anotación (11,2).

De momento, estos números no han logrado traducirse en victorias, pues los de Michigan han caído hasta el pozo de la Conferencia Este tras encadenar ocho derrotas consecutivas. Sin embargo, gerencia y cuerpo técnico están satisfechos con su rendimiento y han evitado trasladar demasiados conceptos al novato para que se desarrolle poco a poco.

«Le he dicho que confío en él por todo el trabajo que está realizando», declaró el técnico de los Pistons, Monty Williams, para Pistons.com. «No se esconde en ningún momento ni huye de ninguna situación. A veces me adelanto con él cuando le pongo demasiadas cosas sobre la mesa, por lo que pedirle más de lo que es capaz de asumir no es lo mejor ahora mismo. Ya tiene muchas tareas encima.»

Williams está empleando a Thompson principalmente para dos funciones muy concretas del juego. En primer lugar, su papel defensivo se centra en el principal anotador rival, lo que no se le está dando del todo mal: solo permite un acierto del 42,8% a sus rivales, segundo mejor dato del equipo tras el 37,0% de Jalen Duren. Por otro lado, su fortaleza en el rebote devuelve réditos positivos para los Pistons, cuarto mejor equipo en porcentaje de rebotes capturado.

No obstante, el baloncesto es mucho más que números en frío y Monty Williams tendrá que seguir trabajando para conformar un equipo sólido y capaz de codearse con otros aspirantes a puestos de playoffs. Cabe señalar, por supuesto, que las lesiones que afectan la plantilla no están facilitando, ni mucho menos, este proceso competitivo.