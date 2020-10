Los personeros del cambio lucen muy desconcertados y muy desafinados

Los caciques dominicanos se hacen los pendejos, mientras tapan el sol con un dedo, cada día nuestra atribulada nación se hace de viabilidad más difícil, para nuestros depauperados paisanos agonizar no es vivir. Nuestros ciudadanos están huérfanos de liderazgo de calidad, ahora la farra fiscal es inevitable y los macilentos a pesar de pasar hambre tendrán que comer cada vez menos. Sobra circo y el único pan que aparece es el nuestro de cada día de los ritos.

Merma la crematística en lo que la avaricia de la plutocracia crece como la verdolaga. Las esperanzas perecen y el progreso pregonado solo lo engullen los capos de turno, la torpeza de estos novatos nublan los sueños del desarrollo en ciernes.

Nos sobran siglas e instituciones guiñapos, pero nadie controla la peligrosísima invasión haitiana. Tan improvisados son estos personeros del cambio que ni articular un presupuesto nacional han sabido. Estos noveleros plagiarios de los libretos imperiales, asumen que vivimos muy por encima de nuestras posibilidades.

Estos hijos de mamá persa sin cerebro, ni juicio, ni corazón parecen percibir el mundo al revés. El plan vuestro de cada día pone cada vez mucho más lejos al sueño nuestro del mismo día, pero ya y ahora mismo. Saboreamos hoy la amargura de la dictadura de la cleptocracia y sus groserías. Han salido manilos, pelones, estúpidos hasta para formular un simple folio llamado presupuesto nacional, merecen el premio nobel de la ineptitud.

Siendo así, mucho menos estos carajos tendrán primor para ministrar la nación. En tan solo 5 días se han ganado más de 500 abucheos. Los gravámenes provisionales constituyen un fusilamiento definitivo a la plebe y nos recuerdan las pobladas del 1984. Que se sepa la muerte nunca es mientras tanto.

Partida de pendejos deben entender que ni su nepotismo, ni sus abusos, ni sus arbitrios son transitorios. Más le vale que suspendan el lanzamiento de sus dardos envenenados al órgano diana del cuerpo de los pobres, buenos abusadores implacables. Se percibe una deliberada maldad mucho más allá del mal manejo de la gobernanza y del funcionariado. Sugerimos a nuestra canalla gubernativa que si quieren explotar recursos que busquen otra fuente diferente a la anatomía de los infelices.

Estos nuevos atracadores, entre babosidades covidianas, pretenden asaltarnos con una farra fiscal dizque obligatoria para el restablecimiento económica, ojalá que esta no resulte ser una enema para la depresión vivida ahora mismo. Los personeros del cambio sucumben moralmente ante los desagradables paquetes fiscales insinuados y se han achicharrado, se han quemado en economía elemental.

Hoy nuestros caciques emulan la ópera de la torre de Babel y cada pendejo capo encaja su propio disparate, en la actualidad ni vocero de calidad tienen. Sus discursos de campaña proselitista han resultado ser unas tretas audaces, ahora sus propias babas mojan sus rostros. Dudamos de la racionalidad, la transparencia y la capacidad ministerial de estos disparatotémicos carajetes, estos personeros del cambio lucen estar muy desconcertados, muy desafinados, parecen ensayar una bachata de mala muerte.

Depender del endeudamiento para financiar el gasto público, es una perversidad, con razón tanto afán del empresariado de aferrarse al poder político. Esos malditos impuestos dizque transitorios, vienen a comerse vivos a los infelices del proletariado. No jueguen con candela, no se hagan los pendejos, que eso es embuchar una crisis política y social de gran calado, pues solo a garrotazos aguanta un pueblo el hambre. Gobernar no es lo mismo que hablar caballadas en el proselitismo. Esas reiteradas oscuras acciones de estos personajillos no es verdad que dispensan transparencia, a estos personeros del cambio parece que se les ha terminado muy temprano el repertorio de los embustes y los engaños y lamentablemente, no muestran calidad para nada.

Por Edgar Marcano