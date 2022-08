Los Pelicans también se borran de la puja por Kevin Durant

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Empiezan a caerse algunos de los equipos que han sido vinculados de manera reciente como potencial destino para Kevin Durant. Si desde el Boston Globe han informado que los Celtics no han participado en conversaciones reales con los Brooklyn Nets por el dos veces MVP de las Finales, el medio NOLA.com ha descartado también a los New Orleans Pelicans.

De acuerdo con el periodista Christian Clark, los Pelicans no planean hacer ningún movimiento trascendental en su roster antes de que comience la regular season. La franquicia quiere poner a prueba el ajuste y la química en pista de Brandon Ingram y Zion Williamson durante la temporada 2022-23 antes de plantearse movimientos de cierta magnitud.

De este modo, los Pelicans no estarían dispuestos a desprenderse de Ingram, quien había sonado como principal activo de cara a cerrar un traspaso por Durant. Eso sí, Clark no descarta que en New Orleans acometan alguna operación antes de octubre, aunque esta se limitaría a reforzar alguna carencia y otorgar mayor profundidad a su rotación.

Así, todo apunta a que los Nets tendrán que ceder, tarde o temprano, en sus pretensiones comerciales, pues Durant no lo hará en su deseo de abandonar Brooklyn, estando su participación en el training camp en serio peligro.

