Los Pelicans no tienen ninguna prisa por traspasar a Anthony Davis

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Ni antes del Draft, ni antes de la agencia libre ni nada de nada. Los New Orleans Pelicans aseguran que no se han marcado ningún tipo de calendario para dar salida a su gran estrella, Anthony Davis. Vaya, que no tienen ninguna clase de prisa.

En declaraciones recogidas por el periodista Andrew Lopez del diario Times Picayune, David Griffin, vicepresidente al mando de los Pelicans, aseguraba que no se plantean ninguna clase de fecha de caducidad para el traspaso de Davis. Simplemente, lo harán cuando vean la mejor oportunidad. No antes, ni tampoco presionados por ningún calendario.

“Si las cosas se ponen de forma que nos es favorable tomar una decisión por Anthony Davis o por cualquier de la organización, lo haremos. Pero no tenemos ninguna prisa por nada. No sentimos que haya un tiempo antes del que tengamos que hacer tal cosa. Eso incluye el deseo de Davis de estar o no aquí. No es algo sobre lo que sintamos que hay un reloj con fecha límite”, pudo alegar David Griffin.

O sea, que los New Orleans Pelicans no van a tener ninguna prisa. Todo aquel que pensase que habría trato por Davis antes del Draft tendrá que rascarse el bolsillo a base de bien porque en Luisiana no sienten presión temporal alguna por soltar estrellas.

Claro está que ese es uno de sus valores negociadores, hacer ver que no ven ninguna urgencia. Sin embargo, si Davis empieza la temporada 2019-2020 con los Pelicans, su valor en un hipotético traspaso de salida perdería un par de puntos.

New York y Boston

En la pelea por Davis estarán los New York Knicks. Sobre el interés de la Gran Manzana actualizaba el periodista del New York Post, Mark Berman. “De acuerdo a una fuente, los Pelicans necesitan un tercer equipo junto a los Knicks para poder orquestar un traspaso con New York. En los Pelicans no ven atractivo del todo el paquete de jóvenes jugadores procedentes de los Knicks. Kevin Knox es lo más parecido a un potencial de All-Star, pero tuvo una temporada de montaña rusa. De acuerdo a una fuente, los Pelicans consideran que los Celtics son los que tienen mejores activos jóvenes para un traspaso”.

Anuncios

Relacionado