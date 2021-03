(VIDEO) Los Pelicans de Willy Hernangómez derrotan al mejor equipo de la NBA

EL NUEVO DIARIO, EEUU.- Los Pelicans del Willy Hernangómez consiguieron en la noche del lunes una importante victoria ante el mejor equipo de esta temporada, los Utah Jazz, en un partido en el que Zion Williamson fue una noche más un baluarte y el pívot español completó otro buena actuación, en ataque y defensa.

Williamson se convirtió una noche más en el principal hombre de los Pelicans, con 26 puntos (los mismos que su compañero Brandon Ingram), 10 rebotes, 5 asistencias y 1 robo de balón aunque también perdió 6 balones. Lonzo Ball también tuvo un buen partido, con 23 puntos, mientras que el pívot español Willy Hernangómez sumó 8 puntos, 7 rebotes y 1 tapón.

El máximo anotador del partido fue el jugador de los Jazz Bojan Bogdanovic, con 31 puntos, 7 rebotes y 3 robos de balón, mientras que su compañero Rudy Gobert sumó 22 puntos

Zion, Ingram, Lonzo all score 20+ in the @PelicansNBA W!@Zionwilliamson: 26 PTS, 10 REB, 5 AST@B_Ingram13: 26 PTS, 5 AST@ZO2_: 23 PTS, 7 REB, 8 AST pic.twitter.com/cD9R5kqET5

— NBA (@NBA) March 2, 2021