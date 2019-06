Los pecados de José Ramón según el ¨Dios¨ Almeyda¨

Como concepto aplicable a los seres humanos, el concepto de verdad tiene un problema en si mismo, y es que al ser absoluto, es decir si algo es verdadero rechaza toda idea que lo contradiga, rechaza toda opinión, argumento o planteamiento, por lo que podría decirse que la ¨verdad¨ pertenece a la divinidad, la única que por su esencia no puede equivocarse.

Pero nosotros, pobre humanos finitos, si que nos equivocamos y transmutamos hacia modificación de lo que creíamos verdad en algún momento pero que sin embargo con el transcurso de los años y avance del conocimiento lo que asumimos como cierto por toda una generación pasa a ser todo lo contrario en la próxima.

La semana pasada el miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y alto funcionario del gobierno José Ramón Peralta, se refirió al ya famoso transitorio de la Constitución dominicana, que sería aplicable exclusivamente al Presidente Danilo Medina, y que lo convertiría en el único ex-presidente impedido de presentarse como candidato a ese cargo y lo envía a la jubilación temprana.

Según opina José Ramón, ¨en algún momento las Altas Cortes o el Congreso Nacional, debe resolver eso, porque no es posible que otros que aspiran a la presidencia, que tienen las mismas condiciones, puedan aspirar y el no¨.

Esas declaraciones lo único que reflejan es su opinión personal, lo que Peralta cree y piensa, algo que como sucede con nosotros los seres humanos se corresponde con lo que son sus ideas, que pueden ser verdad o no, pero que en un sistema democrático tiene todo el derecho de expresarlas según la Constitución y las leyes.

Pero solo eso bastó, para que el inefable Franklin Almeyda, reaccionara como uno de los dioses que habitan el Olimpo y lanzara en su cuenta de twiter, una serie de palabras subidas de tono en contra de José Ramón, que lo único que es una muestra mas de la intolerancia y la intransigencia que ha caracterizado la vida política de este personaje que tiene ínfulas de pertenecer a la divinidad porque nunca se equivoca.

Para Almeyda las palabras de su compañero de partido solo merece un sustantivo usado como interjección que se denomina ¨carajo¨ y usar el verbo ¨joder¨ en su forma imperativa ¨no jodas¨, porque para el solo su opinión es la que vale y el pobre de Peralta se puso a opinar de algo que ya este señor asumió como su verdad no rebatible por los simples mortales.

Solo que esta falta a la voluntad y opinión del ¨dios¨ Almeyda, pecados en toda la extensión de la palabra, de parte de José Ramón, no creemos se merezcan una reacción tan agresiva y desconsiderada emitida por un personaje que dice ahora estar defendiendo la constitución y la democracia, porque uno de los derechos derechos fundamentales en cualquier régimen democrático es precisamente la libertad de palabra y de pensamiento.

Pero mas que eso, que las Altas Cortes y el Congreso de la República, en caso de ser apoderados en el primero de los casos de un recurso legal y en el segundo de una propuesta de reforma, son los designados por la misma constitución que se dice defender, es algo tan simple como leerse el articulado del documento, ya que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes y el Congreso la de modificarla en una Asamblea Revisora cumpliendo una serie de requisitos.

Solo que hablar de eso parece producirle escozor al ¨dios¨ Almeyda y este, que debería reaccionar como lo hacen los abogados, usando argumentos legales racionales para que se discutan y se llegue a alguna conclusión lógica, prefiere usar una serie de descalificaciones en contra de Peralta, quien solo tuvo la osadía de emitir una opinión, que es suya personal y no necesariamente involucra al presidente de la República.

En el primero de los casos, las Altas Cortes, el ¨dios¨ Almeyda sostiene que el tema del ¨ripio¨ constitucional adquirió ¨la fuerza de la cosa irrevocablemente juzgada¨, es el lenguaje que se usa para decir que eso ya no se discute mas, solo que hay opiniones contrarias, algo normal entre abogados, por lo que antes que adjetivos calificativos usados de forma atropellante, esto debería ser simplemente motivo de una discusión en un tribunal, si llegado el caso Danilo Medina se siente afectado en sus derechos.

Esta es la opinión del abogado Julio Cury, quien en su cuenta de twitter escribió lo siguiente sobre la afirmación de que el TC ya trató este tema y esta juzgado y decidido:

¨La cosa irrevocablemente juzgada es la autoridad o declaración de certeza que adquiere la sentencia cuando contra ella no existen medios de impugnación que permitan modificarla o revocarla. En el ámbito del control normativo de la jurisdicción constitucional, la cosa juzgada implica que la decisión sobre la inconstitucionalidad de un precepto es absoluta, obligatoria, inmutable e inexpugnable. Ahora bien, el art. 44 de la ley 137-11 le niega esa calidad a las sentencias denegatorias de inconstitucionalidad, pues no producen efecto universal ni adquieren la calidad de cosa juzgada respecto de quienes no hayan figurado como partes.