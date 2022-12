Los pactos ocultos

La política es el arte de lo impredecible y lo impensable. Los que hoy son los más acérrimos enemigos, mañana pueden ser los mejores aliados. Igualmente, los que hoy son los mejores aliados, mañana pueden ser los peores enemigos.

En las elecciones del año 2020, para poder llegar al poder el PRM pactó con un ala del PLD, encabezada por Leonel Fernández. Recordemos que la Fuerza de Pueblo se alió al PRM en los niveles municipal y congresual.

Esto aventajó al hoy gobierno, pues gracias a ese pacto vence al acorazado morado. Ya pasadas las elecciones se inició un proceso de persecución judicial, con un elevado componente de lawfare. Las condenas se dieron en los medios de comunicación y no en los tribunales, dejando de fortalecer expedientes y fallando en los procesos.

Como Leonel Fernández, como figura, ha mostrado un elevado nivel de crecimiento, hasta el punto de ser una amenaza, se observa un nivel de acercamiento entre el PRM y el PLD, a través de variaciones de medidas de coerción a personeros que estaban tras las rejas por supuestamente llevarse el país entre las uñas.

Todos saben que Danilo Medina está inhabilitado para aspirar a la presidencia del país y que la mayoría que ostenta en el congreso sirve como mecanismo para establecer un nivel de negocio político entre él y el gobierno.

Esto es posible pues, no hay nada que diga que no se puede. Además, Abinader sabe que el objetivo de la lucha política es llegar al poder y retenerlo y si para ello debe pactar con Danilo, si es que no lo hizo ya, pues lo hará.

La realidad es que al una vez invencible partido morado hoy se ve débil y aún no es opción de poder, aunque a decir verdad en la oposición eso no se vislumbra.

Lo que se interpreta en las esferas sociales es que ya hay acercamiento entre Danilo y Abinader y esto garantizaría la continuidad de Abinader y la tranquilidad procesar de Danilo y los suyos.

Por Daygorod Fabián Sánchez

Relacionado