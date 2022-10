Los Pacers prolongan la crisis de los Nets

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU.- Los Indiana Pacers desnudaron este sábado los límites de los Brooklyn Nets, que perdieron por 125-116 en casa y sufrieron su quinto revés en los seis partidos de la NBA disputados este año.

En medio de la tormenta por el caso Kyrie Irving, quien promovió el viernes en sus redes sociales una película antisemita, los Nets sucumbieron ante 32 puntos, con un seis de nueve en triples, de Bennedict Mathurin.

Antes del encuentro, Irving aseguró en ‘Twitter’ que “la etiqueta de antisemita” que se le está dando “no refleja la realidad” y que no quería faltar al respeto a ninguna fe religiosa.

Bennedict Mathurin is a PROBLEM 😤

The rook posted 32 PTS, 6 3PM & 5 REB in the @Pacers win over the Nets pic.twitter.com/NgmfhK1RW3

— NBA TV (@NBATV) October 30, 2022