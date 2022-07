Los Pacers aceleran por Deandre Ayton

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- En la última semana los Pacers han surgido como el destino más probable para Deandre Ayton. Salvo sorpresa, el pívot no continuará en los Phoenix Suns la temporada que viene, e Indiana es la franquicia que parece más interesada en hacerse con sus servicios. Llegando a acercarse al contrato máximo que el jugador demanda desde hace casi un año. Según apunta Brian Windhorst en ESPN, los Pacers enviarán hoy una primera oferta en firme por el joven center.

Esta no es la única opción para que Ayton acabe jugando en Indiana, ya que el sign-and-trade parece una realidad más que plausible. En cuyo caso Myles Turner sería la principal pieza de cambio para igualar salarios. Esto ayudaría a los Suns a gestionar mejor su salida y su envite por Kevin Durant. Los Pacers no han podido hacer una oferta anterior hasta oficializarse la salida de Malcolm Brogdon hacia los Boston Celtics el pasado sábado. Las filtraciones apuntan a que el entorno del propio Ayton estaría contento por el movimiento gracias a la idea de jugar junto a Tyrese Haliburton. Ahora mismo no hay otros destinos que suenen con fuerza para pujar por el pívot.

