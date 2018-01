Los olvidados por ACROARTE para Premios Soberano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- La lista oficial de los nominados a Premios Soberano 2018 ya está dada, con nombres de figuras del entretenimiento y la comunicación que hicieron un trabajo destacable durante el pasado año, y otros que aún no se sabe por qué fueron tomados en cuenta.

Desde el anuncio oficial se le ha cuestionado a la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE) la falta de algunos nombres que tuvieron un excelente desempeño durante los últimos doce meses, que al parecer fueron olvidados en las asambleas que pasaron durante este fin de semana en las oficinas de la institución.

Alguno de los olvidados por ACRORTE para su premiación del próximo 20 de marzo son principalmente de los renglones Popular y Comunicación, tales como:

Héctor Acosta “El Torito”, en renglón artista destacado en el extranjero.

El merenguero y bachatero tuvo uno de sus mejores años en el 2017 y por eso fue tomado en cuenta en tres categorías, tales como Bachata del Año por “La Maleta”, Orquesta del Año y Espectáculo del Año por “Un bohemio Cibaeño”.

Pero una de las categorías que sorprendió no ver el nombre de Héctor fue en Artista Destacado en el Extranjero, ya que este paseo por diversas ciudades del mundo y se convirtió en el primero de su género en tocar en El Carnegie Hall de Nueva York.

Revelación del Año

La categoría para los nuevos talentos más destacados quedó inactiva este año, según los miembros del gremio de cronistas porque no había ninguna propuesta que evaluar, olvidándose de jóvenes como Liro Shaq, quien sonó muy constante con temas como “Pin Pin”, con más de siete millones de reproducciones en Youtube; “PILA, PILA, PILA”, con más de quinientas mil vistas; “Tembeleke” con un millón de vistas. Además de visitar en giras países de Europa.

Marielle Hazlo es otro motivo para que la casilla revelación quedará abierta, ya que esta joven en los últimos dos años ha lanzado dos producciones musicales de trascendencia internacional, logrando ser nominada en los premios Heat Latin Music que organiza la cadena HTV.

En su corta carrera, Hazlo ha tenido colaboraciones con exponentes como Gabriel con el tema “Me provocas”, Mike Bahía con “Demasiado Brutal”, Alkilados con “Estando Contigo”. Además de colocarse en los números uno de sonada en países como Venezuela, Colombia y Perú.

Lírico en la Casa es uno de los nombres que nació en el 2017 y conquistó la fanaticada con sus temas “Marianela”, “El Motorcito”, “Brum brum brum”, cada uno con millones de reproducciones.

En Animador de Televisión

Desde ya se dice en la calle que los periodistas de espectáculo tienen censurada a Caroline Aquino, ya que esta no ha tenido la oportunidad de ser nominada como Animadora del Año, siendo ella la mujer más destacada en ese ambiente de la televisión local.

Aquino, ha sido parte esencial del espacio Extremo a Extremo de Digital 15, además de estar conduciendo los principales eventos del país.

El Alfa

No hay duda que El Alfa muy el urbano más sonado, que más toco en el país y más gira internacionales tuvo, pero al parecer los cronistas no lo saben, ya que su nombre no figuró en dicha nominaciones.

La Insuperable

Temas como “Me subo arriba” y “Tú no camina” la colocaron entre las preferidas de todo el 2017, pero aún así La Insuperable no fue tomada en cuenta para El Soberano.

Pamel Mancebo

Tras un año de duro trabajo, lanzamiento de disco y sonada en la radio nacional, Acroarte voló el nombre de Pamel Mancebo, un joven cantautor que debió ser tomado en cuenta para Solista del Año y producción del año.

