Los Nuggets traspasan a JaMychal Green a Oklahoma City

EL NUEVO DIARIO, NUGGETS.- Los Nuggets y los Thunder han acordado una operación que enviará a JaMychal Green a Oklahoma City, según ha informado el periodista de ESPN, Adrian Wojnarowski. El ala-pívot ejercerá su opción de jugador para la temporada 2022-23 por valor de 8,2 millones de dólares como parte del acuerdo.

Los Thunder también reciben una selección de primera ronda protegida de 2027 desde Colorado, mientras que a los Nuggets llega el pick 30 del draft de 2022, además de un par de segundas rondas futuras (2023 y 2024). Así, en Oklahoma City contarán en esta edición con las selecciones número 2, 12 y 34, mientras que Denver disfrutará de los picks 21 y 30.

No hay que descartar que los Nuggets utilicen ambas selecciones para cerrar un trade up o incorporar alguna pieza veterana que aporte un plus competitivo inmediato. Además, Wojnarowski informa que los Nuggets disfrutarán ahora de mayor flexibilidad salarial para usar su mid-level exception o la trade exception de 8,2 millones que acaban de generar con el traspaso de Green.

Por su parte, los Thunder se deshacen de una de las cuatro selecciones que poseen en este draft, las cuales no apuntaban a transformarse en cuatro nuevos novatos a incorporar. A cambio, reciben el contrato expiring de Green, es decir, otro activo a mover en el futuro a corto plazo.

Así, Green pone punto y final a su estancia de dos temporadas en los Nuggets con unos números de 7,2 puntos y 4,5 rebotes en un total de 125 partidos de regular season, trece de ellos como titular.

