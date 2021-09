Los Nuggets trabajan en la extensión de Michael Porter Jr.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Michael Porter Jr. y los Denver Nuggets se encuentran negociando una extensión contractual. Así lo ha anunciado el propio jugador, que ha revelado en una entrevista para Michael Singer, periodista del Denver Post, que las conversaciones ya están teniendo lugar y que están avanzando de manera bastante satisfactoria.

“De momento todo suena muy bien y va en la dirección que deseamos. No hay nada grabado en piedra, pero por ahora no ha surgido ningún problema” aseguró el alero. “Probablemente podría estar cerrado ya, pero le he dicho a mi agente que no tengo prisa y que se tome su tiempo. No es algo que me angustie. Por ahora estoy en el gimnasio entrenando, y cuando haya noticias me las contará”.

Franquicia y jugador tienen hasta el día que comienza la temporada, es decir, hasta el 19 de octubre, para llegar a un acuerdo. Si esto no ocurre, Porter saldrá a la agencia libre de 2022, aunque lo hará como agente libre restringido. Por tanto, Denver tiene aún margen en caso de que las negociaciones no vayan como les gustaría, pero sin duda sería más práctico dejar al alero atado esta misma offseason.

Se hace un tanto extraño ver a Porter negociar ya una extensión contractual, pues, dado que se perdió su primera temporada al completo, cuesta tener la percepción de que se le eligió en el draft hace tres años. El de los Nuggets debutó en la NBA en el curso 19-20, en el que dio destellos de su talento ofensivo para explotar de forma más consistente en la 20-21, en la que sus 19 puntos por partido le convirtieron en una de las referencias indiscutibles del equipo de Malone. Si bien aún tiene algunos conceptos por pulir, su calidad es incuestionable, y en Denver harían bien en resolver su situación de forma agradable para ambas partes.

No obstante, los de Colorado tienen mucho trabajo que hacer en ese sentido, ya que actualmente se encuentran también negociando con Aaron Gordon, por lo que deberán medir bien cuánto dinero dejan comprometido.

