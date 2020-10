Los Nuggets tantean la disponibilidad de Jrue Holiday

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El futuro deportivo de Jrue Holiday podría no pasar por Nueva Orleans. Según señala Vincent Goodwill, periodista de Yahoo Sports, los Denver Nuggets han mostrado su interés en hacerse con los servicios del base, y han preguntando a los Pelicans acerca de un posible traspaso. Pese a que este dato por sí solo no supone demasiado, el propio Goodwill señala que los de Colorado solo una de las 10 franquicias que han preguntado por el jugador (aunque no da el nombre de otros equipos), lo que podría indicar que entre diversos ejecutivos de la liga existe la sensación de que Jrue podría estar en el mercado.

Holiday podría ser agente libre en 2021, aunque cabe esperar que acepte la player option por 26 millones de dólares a la que tiene derecho y alargue sus contrato hasta 2022. No obstante, no tiene por qué cumplir este periodo con la camiseta de los Pelicans, y si los de Luisiana consideran que su proyecto pasa por dar galones a hombres más jóvenes quizás puedan estar interesados en dejar marchar al base a cambio de piezas que encajen mejor.

Garantía en los dos lados de la cancha

De ser así, no hay duda de que Jrue no tendría precisamente pocos pretendientes. Los 19,1 puntos y 6,7 asistencias que promedió la temporada pasada avalan su capacidad para generar canastas a nivel ofensivo, lo que, sumado a su buena selección de tiro y a su efectividad desde prácticamente todas las zonas, hace de él un base muy interesante en este lado de la cancha.

Sin embargo, las virtudes de Holiday no acaban ahí, ya que su fuerza y su excelente trabajo perimetral le convierten en un defensor de primer nivel, lo que le permite sumar a todos los niveles de juego. De hecho, el de los Pelicans fue elegido en los mejores quintetos defensivos en 2018 y 2019, lo que habla a las claras de sus enormes capacidades a la hora de anular rivales y de fortalecer a su equipo a través del trabajo atrás.

Todas estas virtudes hacen de él un jugador en el que bastantes franquicias estarían interesadas, y de confirmarse su disponibilidad cuesta creer que Nueva Orleans no recibiese cuantiosas ofertas. Veremos si finalmente hay movimiento o si el base continúa sirviendo de contrapunto maduro en el joven proyecto de Nueva Orleans.