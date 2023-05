Los Nuggets dejan contra las cuerdas a los Suns

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EE.UU.- Los Denver Nuggets, con 39 puntos y 16 rebotes del serbio Nikola Jokic, impusieron su ley el lunes en casa y ganaron por 97-87 a los Suns para tomar ventaja 2-0 en las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA, con la serie que se desplaza ahora a Phoenix con Devin Booker y Kevin Durant contra las cuerdas, informaron este martes medios martes medios locales.

Con un cuarto período en el que los Nuggets apenas concedieron catorce puntos a sus rivales, el equipo de Michael Malone, el mejor de la temporada regular en el Oeste, sumó un trascendental triunfo para disparar la presión sobre los Suns, obligados a reaccionar en casa y con la duda de Chris Paul, que se retiró en el tercer período por un problema de pubis.

Jokic llevó de la mano a los Nuggets en una noche muy complicada para Jamal Murray, el protagonista del primer partido, que este lunes no pasó de los diez puntos, con un modesto tres de quince en tiros.

Nikola Jokic is only 28 but plays like an aging painter at work. Everything he does is a stroke of a proverbial brush. Watch these highlights. He’s Picasso in his later years. It’s like going to a gallery and marveling at Guernica pic.twitter.com/jvPb9dRwEh

— Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) May 2, 2023