Los Nets, sin prisa para negociar la extensión de Irving

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Hace apenas unos días, el agente de Kyrie Irving afirmó que el base estaba interesado en firmar una extensión con los Brooklyn Nets. No está claro si la franquicia piensa lo mismo, pero incluso si es así no parecen tener ninguna prisa al respecto. Así lo asegura el periodista Marc Stein, que afirma que en la liga se cree que si las negociaciones al respecto no han empezado aún es porque los neoyorquinos quieren que así sea.

Según sus palabras, en Brooklyn consideran que tienen la posición dominante en las negociaciones, especialmente porque creen que ninguna franquicia a la que Irving esté de verdad interesado en ir tiene la capacidad de firmarle en la agencia libre. El base necesitaría por tanto salir mediante un sign & trade salvo que esté dispuesto a renunciar al gran contrato al que aspira, lo que hace a los Nets sentir que no hay motivo para acelerar las negociaciones. Irving está ahora mismo en su mejor momento deportivo (y extradeportivo) de las últimas dos temporadas, pero tal vez quieran comprobar si es capaz de darle continuidad antes de sentarse con él.

Los únicos equipos que podrían firmarle un contrato máximo en verano son Spurs, Rockets, Magic, Pistons, Hornets, Pacers y Thunder, quienes no son seguramente los destinos más apetecibles para un jugador que parece aspirar a pelear por otro anillo. Por tanto, incluso si quiere salir tendrá que negociar con los Nets salvo que quiera renunciar a una importante cantidad de dinero. Aunque por otro lado, a estas alturas quién puede ser tan aventurado como para tratar de descartar cualquier tipo de decisión en un jugador como Kyrie.

En cualquier caso, da la sensación de que en Brooklyn se han dado cuenta de que el entorno de Irving ha querido poner la pelota en su tejado y han respondido que la pelota puede quedarse ahí un par de meses. Salvo sorpresa, parece que esto va para largo.

Relacionado