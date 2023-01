Los Nets se estrellan en Chicago y caen tras doce victorias

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU.- Los Brooklyn Nets se estrellaron este miércoles en Chicago contra los Bulls (121-112) e interrumpieron su racha de doce victorias consecutivas en la NBA, pese a los 44 puntos de un estelar Kevin Durant.

Era el 4 de diciembre cuando los Nets sufrieron, contra los Boston Celtics su última derrota. Desde entonces, sumaron doce triunfos con un juego espectacular y un Durant incontenible.

‘KD’ no defraudó en el United Center y sus 44 puntos, con quince de 21 en tiros, evitaron que la derrota de su equipo fuera mucho más abultada, frente a unos Bulls que, en una temporada marcada por constantes altibajos, sumaron un nuevo triunfo ilustre.

Alternan actuaciones de alto nivel espectacular, como en las dos victorias en el campo de los Miami Heat, en el triunfo ante los Milwaukee Bucks y en las dos victorias como locales contra los Celtics, a andadas poco explicables como la de hace dos semanas en casa contra los colistas Houston Rockets.

Y eso que los Bulls regresaban a casa tras una doble derrota traumática contra los Cleveland Cavaliers. La primera, con un fallo en el último tiro de DeMar DeRozan, y la segunda tras desperdiciar 21 puntos de ventaja y sucumbir ante los 71 puntos de Donovan Mitchell.

Esta vez, DeRozan anotó canastas decisivas en el cuarto período y acabó con 22 puntos, al igual que un brillante Patrick Williams. El montenegrino Nikola Vucevic firmó un doble doble de 21 puntos y trece rebotes, mientras que Ayo Dosunmu aportó 17 y selló un espectacular taponazo a Durant.

Los Nets fueron Durant y poco más en la primera mitad y, tras el descanso, Kyrie Irving aumentó el nivel para firmar 25 puntos y ocho asistencias. Además, Seth Curry metió 22 puntos, con un asombroso seis de siete triples.

DURANT, UNO PARA TODOS

Los Bulls anotaron 69 puntos y rozaron el 60 % de acierto en tiros en dos cuartos de apertura excelentes, con juego grupal, buen movimiento del balón y con sus estrellas liderando con el ejemplo. Vucevic llevaba 16 puntos, LaVine doce y DeRozan diez. Apoyados por doce puntos de Patrick Williams, arrancaron de la mejor forma.

Si el encuentro ya no estuvo encarrilado al descanso fue por un hombre: Kevin Durant. El ex de los Warriors sostuvo a los Nets con 28 puntos y once de quince en tiros.

En el momento de máxima dificultad de su equipo, cuando Dragic apoyó al tablero la máxima ventaja de los Bulls (64-46), Durant abrió un auténtico recital.

Metió siete puntos seguidos, con un triple del 64-53, y selló dos taponazos consecutivos, a Javonte Green y a DeRozan, antes de anotar otros cuatro puntos espectaculares para que los Nets se fueran al descanso con diez puntos de desventaja. Casi una victoria considerado el rendimiento de sus rivales.

EMERGE EL EQUIPO DE LOS BULLS

El espectáculo no acabaría en ese momento. En la primera jugada del tercer período Durant selló una jugada de cuatro puntos, con triple y falta de Williams añadida, y cerró el cuarto de nuevo desde la línea de libres, con un tres de tres que colocó a los Nets a tres puntos (88-85).

Durant anotó once y llevaba 39 después de tres cuartos. Eso sí, sufrió un tremendo taponazo de Ayo Dosunmu.

Williams tiró de los Bulls y alcanzó los veinte puntos para sostener a los suyos, pero en los Nets también se encendió Irving, con unas grandes entradas.

Pese a la gran noche de Curry desde el arco, con seis triples, el equipo de los Bulls terminó emergiendo a medida que a Durant se le fue acabando la gasolina.

DeRozan metió seis puntos consecutivos, con tiros en suspensión de clase pura desde la distancia media, su especialidad, y subió el 117-105 al luminoso que dejó tocados a los Nets.

El equipo de Jacque Vaughn, segundo en el Este (25-13), vio acabar su racha triunfal. Los Bulls por su parte, se colocaron décimos (17-21), en puestos de ‘play-in’.

