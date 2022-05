Los Nets no parecen dispuestos a ofrecer un contrato largo a Kyrie Irving

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- La temporada de los Brooklyn Nets hace un mes que llegó a su fin, pero no el drama. Aparte del tema con Ben Simmons y su espalda, la franquicia no deja de tensar la cuerda con Kyrie Irving. Primero Sean Marks lanzó un dardo en su dirección para pedirle mayor compromiso con el equipo a él y a quien se diese por aludido. Más tarde el general manager instaba al jugador a sentarse a negociar su posible extensión y su opción de jugador para la próxima temporada. Ahora los últimos rumores apuntan a que la franquicia no estaría dispuesta a ofrecer un contrato multianual a Irving. Que de todas formas sigue sin citarse con Marks y el propietario Tsai ara discutir su visión a medio plazo.

Según algunos de los periodistas que cubren a Brooklyn de cerca, esta negativa al largo plazo podría provocar que Irving renunciase a los 36 millones de su opción de jugador en busca de opciones que le aseguren estabilidad a más años vista. La preocupación entonces no solo sería la pérdida intrínseca de Irving, sino el descontento de Kevin Durant por la marcha de su socio. Los actuales Nets se construyeron sobre los cimientos de su amistad y todavía da la impresión de ser indispensable la continuidad del tándem para asegurar su comodidad.

La decisión también abriría otra nueva problemática en Brooklyn, que no tendría herramientas con su espacio salarial para absorber el contrato de una estrella del calado de Kyrie. Por el funcionamiento de la liga, la única vía para encajar esas cantidades sería un traspaso, el cual no es posible en caso de que Kyrie se termine marchando este mismo verano. Obviamente mantener a Irving puede ser un dolor de cabeza, pero parece una obligación para Brooklyn si quieren sostener sus aspiraciones para las próximas temporadas. De momento, han decidido jugar con fuego.

Relacionado