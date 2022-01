Los Nets no escucharán ofertas por Harden en este cierre de mercado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Pese a que recientes rumores señalaban que James Harden podía estar algo frustrado con su situación en los Nets y que varias franquicias se interesaban en él, no se esperan movimientos al respecto en este cierre de mercado. Según señala Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, los de Brooklyn no escucharán ofertas por el escolta, pues este les ha dejado claro su compromiso con la franquicia y su deseo de ganar en ella.

Además, desde las oficinas están convencidos de que, en condiciones normales, el trío formado por el propio Harden, Kevin Durant y Kyrie Irving es prácticamente imparable, y no están dispuestos a renunciar fácilmente a dicha unión de superestrellas. Woj afirma también que los neoyorquinos confían en que la vuelta de Durant ayude a la plantilla a demostrar su verdadero potencial en los últimos meses de temporada regular, lo que ayudará a recuperar la normalidad, apagar las frustraciones y hacer desaparecer los rumores.

Harden podría ser agente libre en verano, aunque contará con una player option de nada menos que unos tentadores 47 millones de dólares. Además, según Bobby Marks, también de ESPN, los equipos que contarán con espacio salarial para esta próxima offseason no son los más tentadores (Pistons, Magic y Spurs), de modo que, sea para quedarse en Brooklyn o para salir vía sign & trade, todo parece apuntar a que el escolta aceptará dicha opción.

En caso de salir mediante un traspaso, los 76ers se antojan como uno de los principales aspirantes, y de hecho los de Philadelphia ya han hecho saber su interés y podrían incluso hacer llegar ofertas estas semanas. No obstante, nada hace pensar que en Brooklyn vayan a cambiar de opinión, de modo que sería una enorme sorpresa que no terminaran el curso con su actual Big 3.

