Los Nets intentarán que Durant juegue hasta que sea traspasado

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Con las negociaciones por Kevin Durant aparentemente estancadas, los Nets han comenzado a plantearse qué posibilidades tienen si el jugador continúa en la plantilla una vez arranque el curso. Este parece cada día un escenario más probable, por lo que en Brooklyn tratarán de conseguir que el alero esté dispuesto a jugar con ellos hasta que consigan encontrarle una salida. Esto es al menos lo que afirma Brian Windhorst, periodista de ESPN, que asegura además que este fue el tema central de la reunión que KD y Joe Tsai, propietario de la franquicia, mantuvieron hace algo menos de dos semanas.

Windhorst cuenta que actualmente los Nets están manteniendo dos negociaciones paralelas: con los equipos que buscan hacerse con Durant, y con el propio jugador. Ambas, no obstante, no avanzan ni mucho menos a buen ritmo. Las ofertas recibidas hasta ahora están muy lejos de satisfacer las pretensiones de los neoyorquinos, mientras que el jugador ha insistido ya varias veces en que no quiere volver a jugar para el equipo mientras Steve Nash y Sean Marks sigan al frente. Esto coloca a Brooklyn entre la espada y la pared, pues si no encuentran un traspaso ni consiguen que Kevin pise el parqué, podrían perder, como mínimo, unos valiosos meses de la próxima temporada.

En las oficinas consideran que la plantilla con la que cuentan actualmente es realmente buena, y aspiran a que Durant continúe aportando en pista mientras encuentran un paquete que recibir a cambio que les mantenga entre los grandes equipos de la competición. Sin embargo, su margen de maniobra es bastante pequeño, pues parecen totalmente a merced de un jugador que, al menos por ahora, se ha cerrado en banda. Veremos si en los próximos meses consiguen que ceda al menos ligeramente o encuentran algún comprador dispuesto a lanzarse de verdad a por él.

